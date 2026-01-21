Идеальная чистота в ванной: чем отмыть плитку и швы от грибка без жесткой щетки

Эксперты по клинингу раскрыли свои лучшие советы о том, как заставить вашу плитку сиять.

Вы удивитесь, узнав, сколько плесени и грибка может скрываться в микротрещинах плитки вашей ванной. Влажная и теплая среда идеально подходит для накопления грязи, поэтому регулярная чистка просто необходима для предотвращения разрастания плесени.

Southern Living собрало лучшие советы профессионалов о том, как заставить вашу плитку забыть о "незваных гостях". Самое важное перед началом уборки – определить, какой именно тип плитки уложен в вашей ванной.

"Керамику и фарфор можно чистить раствором из 50% лимонного сока (или белого уксуса) и 50% воды. А вот мрамор или натуральный камень легко повреждаются кислотами. Для них лучше использовать специальное средство для камня или мягкое мыло, разбавленное водой", – объясняет эксперт по уборке Сабрина Фиерман.

В целом, избегайте абразивных чистящих средств для любой плитки, так как они могут поцарапать поверхность. Если у вас сочетаются разные материалы, и вы боитесь, что кислота попадет на камень или мрамор, Фиерман советует использовать только мыло и воду.

Как часто нужно мыть кафель в ванной комнате

Это зависит от того, сколько у вас свободного времени. Профессиональный клинер Сара Сан Анджело рекомендует по возможности мыть плитку в ванной раз в неделю. Однако для большинства занятых людей более реалистичный график – раз в месяц.

"Для гостевой ванной комнаты, которая используется редко, достаточно уборки раз в квартал или перед приездом гостей – в зависимости от того, что наступит раньше. Также полезно помыть плитку после отъезда гостей, чтобы вам не пришлось беспокоиться в случае неожиданного визита", – объясняет Фиерман.

В любом случае, состояние плитки значительно улучшится, если каждый член семьи будет использовать резиновый скребок (сгон для воды) после душа. "Так будет меньше скапливаться мыльный налет и оставаться меньше влаги, способствующей росту плесени", – говорит Фиерман.

Что вам понадобится для мытья плитки на стенах:

Перчатки

Губка

Тряпки

Зубная щетка или маленькая щетка с мягкой щетиной

Лимонный сок, белый уксус или мягкое мыло (в зависимости от типа плитки)

Пищевая сода

Вода

Скребок (сгон) для воды

Бутылка с распылителем

Что вам понадобится для мытья плитки на полу:

Швабра

Мягкое средство для мытья посуды

Веник или щетка

Швабра типа Swiffer с сухими насадками (или сухая тряпка)

Ведро с водой

Пошаговая инструкция - стены

Сначала очистите швы. Нанесите пасту из пищевой соды (или пасту из соды и белого уксуса для темных или стойких пятен) на межплиточные швы.

Оставьте на несколько минут, а затем потрите зубной щеткой. [Очень старая или плохо сохранившаяся затирка может крошиться, поэтому действуйте осторожно].

Хорошо промойте водой.

Займитесь плиткой. Начиная с самого верха (от потолка), распылите или нанесите чистящее средство. Вы можете использовать самодельный раствор: 50% средства для мытья посуды и 50% воды, ИЛИ смесь из 25% белого уксуса, 25% лимонного сока и 50% воды. Залейте ингредиенты в бутылку с распылителем. Оставьте раствор на несколько минут, чтобы размягчить грязь и налет.

Потрите поверхность. Используя мягкую ручную щетку или губку, удаляйте грязь круговыми движениями, двигаясь по стене от одного края к другому, затем спускаясь на ряд плитки ниже и повторяя процесс. Четкая последовательность не даст пропустить участки. Если налет сильный, есть известковые отложения или пятна от жесткой воды, придется приложить физические усилия.

Смойте теплой водой с помощью тряпки или губки.

Высушите поверхность сгоном для воды, а затем сухой тряпкой.

Не оставляйте влагу, так как она приведет к появлению разводов, пятен и создаст среду для роста плесени.

Пошаговая инструкция - пол

Сначала подметите пол веником или сухой шваброй. Смешайте 1–2 столовые ложки средства для мытья посуды в ведре с водой. Помойте плитку шваброй.

Пройдитесь по полу еще раз сухой насадкой или тряпкой, чтобы насухо вытереть плитку и предотвратить появление плесени.

Советы по уходу за плиткой в ванной

Есть несколько нюансов, о которых стоит помнить:

Для сложных пятен: "Перекись водорода можно использовать для стойких загрязнений, смешав ее с пищевой содой и небольшим количеством средства для мытья посуды до состояния пасты, – предлагает Фиерман. – Нанесите, оставьте на пять минут, а затем потрите мягкой щеткой". Важно не использовать этот метод на натуральном камне и предварительно протестировать на незаметном участке, чтобы не испортить цвет.

Избегайте отбеливателя (хлорки). Фиерман советует отказаться от агрессивного отбеливателя. Если пятна очень стойкие, используйте порошковый кислородный отбеливатель (Oxy Bleach) – он действует мягче и менее разрушителен.

Вентиляция. Обязательно проветривайте ванную комнату во время уборки.

Профилактика. "Грамм профилактики стоит килограмма лечения, – объясняет Фиерман. – Мы советуем клиентам обновлять герметик (пропитку) для швов каждые шесть месяцев. Со временем защитный слой стирается, делая затирку более уязвимой для влаги и плесени". Плитку из натурального камня также следует регулярно обрабатывать специальным герметиком для камня.

