Собака плохо себя ведет: эксперты-кинологи рассказали о причинах самых частых проблем

У каждого поведения собак, которые люди называют "плохим", есть причины и их можно исправить.

Поскольку собаки не могут рассказать нам словами о том, что их беспокоит, владельцам приходится догадываться об этом по поведению. И очень "плохие привычки" могут рассказать нам о том, как собака себя чувствует или что ее беспокоит. Самые распространенные проблемы кинологи Сиан Лоули-Радд из Lavender Garden Animal Services и Сэди Геогеган-Данн Nervous Rex перечислили для статьи, опубликованной в издании Scotsman. Также они дали советы, как можно исправить проблемы.

Сиан Лоули-Радд говорит, что иногда владельцы считают свою собаку "непослушной" или "упрямой". Но если разобраться в сути, то у таких собак оказывается много неудовлетворенных потребностей, у них что-то болит или они еще просто не понимают, чего от них хотят люди.

"Поведение собак – это общение, а не манипуляции или "доминирование". Когда мы начинаем понимать, почему собака ведет себя определенным образом, то можем поддержать ее гораздо эффективнее и с большим сочувствием", - сказала она.

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Чрезмерный лай

Избыточный лай часто является признаком неудовлетворенных эмоциональных потребностей, таких как скука, разочарование, тревога или даже перевозбуждение от волнения. Собаки, чувствительные к определенным звукам или изображениям (например, к движению транспорта, птицам или людям, проходящим мимо дома), также могут лаять чаще обычного. Но это не значит, что они "трудные". Лай — это способ общения. Если вы внимательно прислушаетесь к тону, ритму и контексту, а также понаблюдаете за языком тела, вы начнете замечать явные различия в зависимости от того, что они пытаются выразить.

Ключевую роль играют контекст и язык тела. Если чрезмерный лай — это новое поведение, и вы не можете понять, почему собака так себя ведет, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром, чтобы исключить наличие скрытой боли.

Рычание

Это важный предупреждающий знак. Он показывает, что собака испытывает дискомфорт и чувствует угрозу. Наказание за рычание лишает ее возможности предупредить нас, что может привести к более опасным реакциям в будущем. Поэтому никогда нельзя наказывать за рычание. Наоборот, нужно понять, почему ваша собака рычит.

Рычание — одна из ступеней в "лестнице общения" собаки. Но оно действительно может перерасти в укусы. Рычание — признак тревоги или дискомфорта, который ни в коем случае нельзя игнорировать или корректировать. Необходимо уважать желания собаки и предоставить ей личное пространство, чтобы разрядить обстановку.

Но важен контекст — собаки могут рычать и во время игры. Если собака рычит в азарте игры, то это признак удовольствия.

Жевание и другие деструктивные действия

Щенки могут жевать и грызть вещи, так они исследуют мир, играют или успокаиваются. В первые недели они не понимают другого поведения. Очень важно постоянно перенаправлять их. Если щенки грызут что-либо во время прорезывания зубов, то так могут снимать боль.

Если замечаете потребность в постоянном жевании у подростков или взрослых собак, то это часто связано с недостатком стимуляции, перевозбуждением, стрессом или разлукой.

Попытки грызть что-либо или другие навязчивые деструктивные действия у взрослых собак могут быть признаком фрустрации, которая часто возникает из-за того, что потребности собаки не удовлетворяются в соответствии с ее породой. Это также может быть признаком скуки или тревоги, особенно если это происходит, когда собака остается одна. Если ваша взрослая собака внезапно начинает жевать, это может быть признаком дискомфорта, и, возможно, потребуется обратиться к ветеринару для проверки состояния зубов или десен.

Игнорирование подзыва

Если собака не откликается на ваш зов на улице, то это не значит, что она "капризничает" или игнорирует вас из злости. Обычно это означает, что мы конкурируем с чем-то более ценным в данный момент. Это может быть захватывающий запах, другая собака или азарт погони. Большинство собак в этом случае выберут то, что кажется им наиболее ценным.

Собаки также могут избегать возвращения, потому что их ругали после того, как они наконец вернулись. Или же подзыв не был отработан в реальных жизненных ситуациях с отвлекающими факторами. Или же в отношениях отсутствует доверие или эмоциональная безопасность. Хороший подзыв требует времени и доверия. Однако, всегда можно поработать над тем, чтобы возвращение к хозяину было безопасным и увлекательным.

Копание

Это нормальное, инстинктивное поведение для собак. Собаки роют для комфорта, охлаждения, охоты или просто ради развлечения. Это также может быть признаком скуки. Подавление потребности собаки копать может пробудить другие проблемные формы поведения. Поэтому лучше всего выделить ей место, например, построить на участке песочницу, где собака может копать норы. Так можно спасти клумбы и сохранить психику собаки.

Рытье может иметь множество значений. Такие породы, как терьеры, таксы и бигли, могут быть более склонны к рытью из-за своей генетики, поскольку были выведены для охоты. Собака может копать, потому что учуяла что-то интересное и хочет это проверить. Некоторые собаки роют просто от скуки, а другие — потому что это дает им приятное, прохладное место, где можно полежать. Некоторые собаки роют, чтобы закопать сокровища, например, жевательные игрушки, другие могут копать в качестве гнездового поведения во время беременности, а некоторые могут копать в качестве отвлекающего поведения, чтобы снять беспокойство. Конечно, одна из самых рискованных причин, по которой собака может рыть, — это желание сбежать откуда-то, поэтому понимание контекста поведения имеет ключевое значение.

Попрошайничество

Собаки повторяют успешное поведение. Если попрошайничество поощряется (причем поощрить его можно даже вниманием или эмоцией, когда вы отталкиваете собаку или говорит ей "нет"), то оно будет продолжаться. Но это также может быть признаком того, что собаке не хватает еды, обогащения среды обитания или ей не показали нужное поведение во время обеда.

Попрошайничество может быть просто приобретенным поведением — если это сработало для них раньше, и они получили в результате что-то вкусное, они сделают это снова. Это не признак неповиновения — у собак нет такого понятия. И это не признак доминирования — эта теория давно опровергнута! Возможно, они ищут ласки или внимания.

Однако, если попрошайничество — это новое поведение, которое стало навязчивым, возможно, стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что вашей собаке не не хватает определенных питательных веществ, и что она получает все необходимое из своего обычного корма.

Охрана ресурсов

Охрана ресурса — это поведение, которое могут проявлять все собаки, если они кому-то не доверяют. Собака будет охранять что-либо важное для нее, - еду, игрушку, внимание хозяина, личное пространство, - если боится, что у нее это отберут. Поэтому отнимание миски или косточки во время еды ухудшает, а не улучшает проблему. Собаки также могут охранять людей или предметы мебели, если чувствуют в этом необходимость. Это не доминирование, а тревожность. Доверие — ключевой элемент для решения.

Такое поведение может быть едва заметным. Например, собака может встать между вами и предметом или замереть над ним. Также может быть гораздо более очевидным, например, рычание, оскал и даже переход к укусам. Никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отобрать что-либо у собаки, которая охраняет ресурсы. И никогда, ни при каких обстоятельствах не кладите руку в миску с едой собаки и не пытайтесь ее отобрать, независимо от того, охраняет она ресурсы или нет. Охрану ресурсов можно безопасно контролировать, выстраивая доверие.

Укусы и прикусывания

Эта проблема часто встречается со щенками, которые только начинают исследовать мир. У взрослых собак это может быть признаком перевозбуждения во время игры, страха из-за ощущения угрозы или неудовлетворенной потребности в отдыхе или несоблюдении их границ.

Собаки также могут научиться кусаться, чтобы привлечь внимание — даже если они слышат "нет" или "стоп", это все равно внимание. Если собака кусается, и этого не было раньше, то нужно обратиться к ветеринару.

При этом прикусы сильно отличаются от настоящего укуса. Очевидно, что оба этих поведения – самые серьезные способы собаки сказать нам "нет". Собака будет максимально долго пытаться избежать их. Но если она прошла все этапы, а ее не услышали, то она действительно может продемонстрировать покусывание, хватание зубами или укусы. В таком случае следует сделать все возможное в вашей стороны, чтобы снять возбуждение и сгладить ситуацию.

Проблемы с туалетом

Щенки первое время обычно не понимают, куда им нужно ходить и тут нужно набраться терпения. Никогда не ругайте собаку, если они промахнулась. Вместо этого погуляйте с ней подольше, угостите или похвалите, когда она сходит в туалет на улице.

Но если проблемы с туалетом внезапно возникают у взрослых собак, то это может указывать на проблемы со здоровьем, тревожность или отсутствие привычного распорядка дня. Это редко бывает "непослушанием" — обычно это связано с неудовлетворенным общением или болезнью. Если собака, ранее приученная к туалету, внезапно начала ходить в туалет дома, запишитесь на прием к ветеринару, чтобы выяснить причину.

Собаки любят смотреть телевизор

Как писал УНИАН, некоторые собаки могут с удовольствием смотреть телевизор. А то, что они выбирают, может рассказать об их предпочтениях и характере.

Во время исследования ученые определили, что собаки чаще смотрят телевизор, когда на экране присутствовали другие животные, а не люди. Особенно другие собаки.

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