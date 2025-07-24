Эти животные имеют очень милый и интересный вид.

Если вы хотите завести домашнего любимца для объятий, то стоит обратить внимание на породы собак, которые являются мягкими, как игрушки. Поэтому в ParadePets назвали семь пород, которые лучше всего для этого подходят.

"Люди естественно тянутся к собакам с мягкой, уютной шерстью. Эта плюшевая шерсть приглашает обниматься и успокаивает душу. Независимо от того, был ли у вас плохой день или вы переживаете бурные эмоции, эти собаки обладают даром помогать нам исцеляться, оказывая любовь и поддержку безупречными способами", - отметила Кристл Хай из Furry Land Mobile Grooming.

Мальтийская болонка

Эти собаки являются приветливыми и дружелюбными.

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"Мальтийская болонка, похожая на облачко с глазами, имеет длинную шелковистую шерсть, которую так и хочется погладить", - говорит Хай.

В то же время Кэролайн Мерфи из Woofie's Operations добавила:

"Мальтийцы - веселые, умные, красивые собаки. Они имеют забавные характеры и становятся прекрасными компаньонами для почти любого образа жизни".

В свою очередь эксперты считают, что мальтийцы лучше всего подходят семьям, которые имеют время, чтобы их шерсть оставалась роскошной, мягкой и без колтунов.

"Эта порода имеет длинную шелковистую шерсть, которая требует регулярного расчесывания, чтобы предотвратить образование колтунов. Владельцам важно следить, чтобы шерсть не мешала собаке видеть, чтобы предотвратить раздражение", - объяснила региональный технический директор VCA Animal Hospitals Дайанна Дурр.

Самоед

Эксперты считают эту собаку одной из самых мягких пород.

"Хотя их шерсть и выглядит мило, она требует определенного ухода. Они часто линяют и нуждаются в расчесывании по крайней мере раз в неделю. Кроме мягкой внешней шерсти, самоеды также имеют густой подшерсток, который помогает им сохранять тепло в холодном климате", - говорит Дурр.

В свою очередь Хай подчеркнула:

"Самоеды хорошо чувствуют себя в активных семьях, где есть место для игр и где люди не против, что на их вещах остается немного дополнительного меха. Они известны своим забавным поведением и любовью к людям".

Бернский зенненхунд

По сравнению с другими пушистиками, которые требуют много ухода, эти собаки являются исключением.

"Эти собаки имеют много шерсти, которая может быть волнистой, и они склонны линять больше, чем большинство собак. Однако они не требуют много ухода, кроме расчесывания один-два раза в неделю", - отметила Дурр.

Также эти животные имеют спокойный характер, благодаря чему они являются идеальными для объятий.

"Бернская горная собака - это огромный ходячий, машущий хвостом одеяло мягкости, с густой, пуховой шерстью и нежным сердцем. Они счастливы в просторных домах, особенно с задним двором, где можно побегать. Они прекрасно ладят с людьми и детьми и любят общаться", - подчеркнула Хай.

Кавалер кинг чарльз спаниель кинг чарльз

Кэролайн Мерфи говорит, что это одна из ее "любимых пород всех времен".

"С кавалер кинг чарльз спаниелем вы точно не ошибетесь. Их миниатюрный размер, милый нрав и мягкая шерсть делают их замечательными домашними любимцами. Они прекрасно ладят с детьми и подходят практически для любого типа жилья. Эти собаки были выведены, чтобы стать вашими лучшими друзьями", - объяснила специалист.

Староанглийская овчарка

По словам экспертов, мягкая шерсть староанглийской овчарки является чрезвычайно уникальной, поэтому люди любят гладить их и обнимать.

"Их подшерсток является водонепроницаемым, а внешняя шерсть лохматая, что придает собаке уникальный вид", - отметила Дурр.

По словам Мерфи, серо-белый цвет шерсти собаки может потребовать дополнительных поездок к грумеру, однако владельцы таких животных говорят, что это того стоит.

"Староанглийские овчарки - замечательные семейные собаки. Они подходят для большинства стилей жизни и типов домов. Они любят своих хозяев и счастливы, где бы вы ни были", - заверила она.

Лхаса-апсо

Эта порода имеет прекрасный вид и характер, несмотря на свои небольшие размеры. Мерфи говорит, что эти собаки известны своей длинной красивой шерстью, которая требует постоянного ухода.

"Лхаса-апсо - это замечательные собаки. Их размер может вводить в заблуждение - то, что они маленькие, не означает, что с ними легко. Они могут быть упрямыми и трудными в дрессировке, поэтому лучше всего чувствуют себя в доме, где хозяин имеет опыт работы с этой породой", - акцентировала специалист.

Котон-де-тулеар

Эта порода имеет очень мягкую на ощупь шерсть.

"С шерстью, легкой и пушистой, как вата, котон - это живой пушистик. Ежедневное расчесывание помогает им выглядеть лучше всего", - подчеркнула Хай.

По ее словам, они также очень добры к своим хозяевам.

"Они глубоко привязываются к своим владельцам и ценят все внимание, которое могут получить. Эти очаровательные щенки процветают в любящих, веселых семьях, где всегда есть время для игр и объятий. Они любят быть в центре внимания", - сказала Хай.

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Также эксперты рассказали, какие собаки являются редкими и имеют необычный вид. В этот перечень вошли азавак, финский шпиц, гранд Блю де Гасконь, харьер, гренландская собака и другие.

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