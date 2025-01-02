Распорядок ухода за ним летом и весной отличается.

Зимой спатифиллум требует особого ухода, поскольку родным для него является тропический климат с его теплом и влагой. Если за ними не ухаживать должным образом зимой, то "женское счастье" может завянуть или погибнуть.

"Распорядок ухода за мирной лилией летом и весной отличается, и ее следует прекратить зимой. Вы можете нечаянно убить свою мирную лилию, делая то же самое зимой", - рассказали Ехргеѕѕ эксперты по комнатным растениям компании Simplify Plants.

Профессионалы заявили, что свет является "жизненно важным требованием" для этих растений, поскольку "их выживание зависит от света". Недостаток света зимой может привести растение в состояние покоя. Поэтому в этот период года эксперты советуют перенести цветок в самую солнечную комнату, но все же не держать его у окна, поскольку сквозняки и низкие температуры очень вредны для него.

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Вода является "фундаментальным требованием" для всех комнатных растений, но потребности спатифиллума меняются с сезонами. Зимой он получает меньше света и почва высыхает дольше.

Специалисты советуют зимой сократить полив "женского счастья" и дождаться высыхания почвы. Они также советуют не использовать холодную воду, которая может шокировать растение. Лучше выбирайте воду комнатной температуры.

В Simplify Plants предупредили, что мирные лилии "не предпочитают низкие температуры и часто погибают, если держать их на холоде в течение длительного периода". Температура от семи до двенадцати градусов тепла для растения терпима и ее нужно поддерживать, если вы хотите, чтобы оно "перезимовало".

Если у вас дома очень холодно, то используйте камин. Однако спатифиллум не ставьте слишком близко к источнику тепла.

Ранее УНИАН рассказывал, как подкормить спатифиллум в домашних условиях.

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