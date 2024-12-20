Для спатифиллума важно достичь баланса в освещении и увлажнении.

Спатифиллум, который еще называют мирной лилией или женским счастьем, не требует значительных усилий в уходе. Однако зимой они требуют несколько больше внимания.

Как пишет Ехргеѕѕ, спатифиллум в природе растет в тропическом лесу, а потому лучше всего он чувствует себя именно в теплых местах.

Зимой это осложняется тем, что на подоконнике они рискуют получить "глоток" холодного воздуха от открытого окна или почувствовать снижение температуры от конденсата.

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Держите свою мирную лилию при температуре выше 10-градусной отметки. В противном случае, вы увидите черные пятна на листьях, а затем и гибель растения.

Лучшее место для этих красавиц в горшках - это уютный диапазон от 18 до 27 градусов.

Гуру садоводства Gardeners Dream предлагают расположить "женское счастье" там, где царит влажность, как в ванной комнате или гостиной, чтобы получить максимальную пользу от влаги.

"Лучшее место для хранения мирной лилии - в ванной комнате или в комнате, которую часто посещают люди, например в гостиной. Это потому, что мирные лилии любят влажность, а люди и оборудование ванной комнаты вызывают большую влажность. Лучше не оставлять мирные лилии у внешних дверей или окон, поскольку растения плохо себя чувствуют в открытых условиях", - советуют эксперты.

Хотя спатифиллум можно размещать у окна, это не должен быть подоконник с прямым солнечным светом.

"Мирные лилии относительно легко выращивать дома, и ключ к уходу за ними заключается в том, что меньше - это больше. Часто доброжелательные одариваемые ставят свою мирную лилию на подоконник под прямыми солнечными лучами, что не страшно, но и не приносит пользы. Мирные лилии растут в полутени и даже хорошо чувствуют себя в условиях слабого освещения", - говорят гуру садоводства.

Также важно не поливать мирную лилию слишком сильно зимой. Если вазон мирной лилии поместить во влажное место в доме и поливать слишком регулярно, произойдет заболачивание земли. Убедитесь, что мирные лилии получают весь необходимый солнечный свет и воду в холодное время года, не переусердствуя.

"Обычно лучше всего поливать вашу мирную лилию каждые несколько дней, причем растение даже терпит более редкий полив, если оно хранится где-то во влажном месте в доме, например в ванной комнате. Ключевым здесь является знать, сколько воды растение получает из окружающей среды, а лилии для ванной комнаты часто переувлажняют. Если вы заметили, что ваша мирная лилия выглядит плохо, это, вероятно, результат полива, поэтому отрегулируйте полив, чтобы устранить проблему", подытожили эксперты.

Ранее УНИАН рассказал, как сделать домашнее удобрение для спатифиллума.

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