Стоит регулярно подкармливать свои растения для хорошего результата.

Спатифиллум, он же мирная лилия или женское счастье, является очень распространенным комнатным растением. Его выбирают за красивый вид и простой уход.

Однако, как пишет Ехргеѕѕ, спатифиллум надо также подпитывать. Для этого не обязательно покупать дорогое удобрение - его можно сделать у себя дома.

"Чтобы поощрить вашу мирную лилию к цветению, придерживайтесь условий ее освещения и полива. Важно подкармливать и комнатные растения. Замоченная банановая кожура - это фантастическое домашнее удобрение, но вы можете использовать любой удобренный балансир", - сказала эксперт по растениеводству Ханна Роусон.

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По ее словам, плоды содержат много калия в почве, что может помочь комнатному растению процветать и расти в течение года.

"Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы удобрять ваши растения каждые два-три полива весной и летом и сократить это число до одного раза каждые четыре полива, когда вегетационный период закончится осенью и поливать. Однако все зависит от состояния вашего растения. Если он быстро растет, можно давать ему немного больше растительной пищи", - советует эксперт.

Существует много способов использования банановой кожуры для подкормки комнатных растений. Чтобы замочить ее, нарежьте кожуру небольшими кусочками и оставьте в воде на неделю. Время от времени нужно перемешивать воду, чтобы кожура лучше размягчилась и высвободила больше питательных веществ.

Затем эту банановую воду надо развести с пятью частями чистой воды и полить женское счастье. Это можно делать еженедельно в течение периода цветения, однако в зимние месяцы этим лучше не злоупотреблять. Поливая спатифиллум в холодные месяцы года, всегда проверяйте, что верхний слой почвы сухой.

Также можно приготовить удобрение методом кипячения. Для этого прокипятите банановую кожуру в воде в течение 15 минут и дайте ей остыть. Это удобрение будет слабее и его не нужно разводить - можно сразу поливать цветок.

Ранее УНИАН рассказывал, как ухаживать за спатифиллумом зимой, чтобы не гнили корни.

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