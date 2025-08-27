Многие кошки любят проточную воду и не просто так.

Большинство кошек предпочитают пить проточную воду, а некоторые и вовсе любят совать голову под кран или лапой играться с текущей струйкой. Но почему? В чем причина — в звуке, во вкусе или ещё в чем-то?

Кошки действительно чаще выбирают проточную воду, чем стоячую. Так как их предки происходят из пустынь и у них не самая лучшая привычка поддерживать нормальный водный баланс, заявила ветеринар с 8-летним стажем Джоанна Вуднатт в своем материале для PetsRadar.

Она работала и в клинике, где лечили только кошек, и не раз советовала хозяевам установить питьевой фонтанчик, чтобы их питомцы пили больше воды.

Почему кошки любят проточную воду

1. Вода свежее

Кошки очень чистоплотны и умеют избегать заражений. Они предпочитают держать еду и воду отдельно (скорее всего, чтобы остатки пищи не загрязняли источник воды). Есть основания полагать, что они выбирают проточную воду потому, что она чище и безопаснее.

Стоячая вода быстро застаивается, в ней размножаются бактерии и паразиты, а в некоторых условиях она даже может привлекать хищников. Проточная вода свежее и безопаснее — и кошки сохранили эту эволюционную привычку.

2. Их привлекает движение

Органы чувств кошки отлично реагируют на движение — это видно по тому, как она бросается на игрушку или даже на муху. Движение привлекает их внимание, а значит, текущая вода кажется им интересной и заманчивой.

3. Меньше риска для усов

Есть мнение, что у кошек возникает "усталость усов", когда чувствительные вибриссы постоянно касаются стенок миски, заявила Вуднатт. Это не доказано для всех кошек, но многим действительно больше нравятся широкие и неглубокие миски. Проточная вода удобнее для таких чувствительных питомцев.

4. Это просто весело

Как ребёнок, который играет со шлангом, кошки нередко забавляются с проточной водой. Она движется, меняет направление, когда на неё лапой нажмёшь — а значит, это игра. Для многих кошек это не про жажду, а про удовольствие.

Полезны ли фонтанчики для кошек

"Да, ведь большинство кошек предпочитает проточную воду. Пусть мы не знаем наверняка, почему так, но важно, что это работает", - говорится в материале.

Есть, конечно, и минусы: сложнее понять, сколько питомец выпил; фонтанчики стоят дороже обычной миски и требуют электричества; чистить их иногда трудно, а если не промывать тщательно, внутри может образоваться бактериальная плёнка.

Тем не менее, если кошке нравится пить из фонтана (даже если она пока не проявляет интереса) — это отличный способ увеличить ее потребление воды.

