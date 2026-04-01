В Италии хотят принять закон о передаче Украине рыболовных сетей для фронта

Сетки могут запутывать пропеллеры беспилотников и не дают им достичь целей.

В Италии местные депутаты выступили с инициативой поощрять рыболовецкие компании передавать использованные сети Украине, чтобы помочь защититься от атак российских беспилотников. Как сообщает Reuters, соответствующий законопроект был обнародован 1 апреля.

Отмечается, что на фоне массированных атак дронов Украина в этом году активнее устанавливает специальные защитные сетки над дорогами в прифронтовых районах, что помогает обезопасить больницы, инфраструктуру и гражданский транспорт.

Такие сетки считаются эффективным средством обороны, поскольку способны запутывать пропеллеры беспилотников и не позволять им достигать целей – как военных, так и гражданских.

По словам сенатора Ивана Скальфаротто из центристской партии Italia Viva, рыболовные сети, которые используются в Средиземном море тысячелетиями, могут стать действенным средством противодействия современному оружию.

Согласно проекту, итальянские рыболовецкие компании будут освобождены от расходов на утилизацию сетей, переданных Украине, а также получат компенсацию в зависимости от веса переданного материала.

Скальфаротто, который находится в оппозиции к правительству премьер-министра Джорджии Мелони, подал законопроект в середине марта и надеется на поддержку других проукраинских сил в парламенте для его скорейшего принятия.

"Поддержка Украины иногда вызывает разногласия внутри правящей коалиции. В частности, партии Brothers of Italy и Forza Italia последовательно поддерживают Киев, тогда как ультраправая League неоднократно демонстрировала пророссийские позиции", – говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что благотворительные организации в разных странах Европы – в частности в Нидерландах, Швеции, Дании, Великобритании и Франции – уже передают подобные сетки Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Италия предоставила Украине 12 пакетов военной помощи, в частности системы противовоздушной обороны, также сообщает агентство.

Как подчеркнул Скальфаротто, рыболовные сети могут стать еще одним способом поддержки: их можно сочетать с технологическими решениями, и хотя они выглядят простыми, на практике доказывают свою эффективность.

Российские дроны: последние новости

Напомним, РФ начала устанавливать макеты ракет Р60 на "Шахедах". Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) считает, что россияне делают это, чтобы напугать авиацию ВСУ и привлечь внимание перехватчиков. По словам Флеша, армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. Подразделений перехватчиков в различных родах войск и ведомствах много, и они будут пытаться уничтожить такую "важную" цель.

В то же время, по словам эксперта, нужно подумать, по каким признакам можно отличить "Шахед" с фальшивыми ракетами.

