Слово "папа" в украинском языке имеет не то значение, к которому мы привыкли.

В каждой семье есть свои традиционные обращения к родным. И если насчет мамы никто не спорит, то дискуссионным для украинцев остается вопрос, как обращаться к отцу – папа или тато. На самом деле только одно из этих слов является нормативно правильным для нашего языка. Неправильные обращения – это распространенные ошибки в украинском языке.

Папа - это украинское слово или нет

Мало кто знает, что слова "папа" нет в украинском языке. Если обратиться к украинскому словарю, то мы видим только два значения этого слова: глава католической церкви папа римский и хлеб. Исторически украинцы не называли отца папой, и в других славянских языках это слово также отсутствует.

В этимологическом словаре происхождение слова папа объясняется так: оно перешло из французского языка в русский, поскольку среди русской аристократии когда-то была мода на все французское. Со временем такое название отца стало обычным для россиян, а от них пришло в Украину. Но наши предки этого слова не знали и не употребляли.

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Поэтому украинцам стоит запомнить, как будет по-украински папа – лучше называть родного человека "батьком" или "татом". У этих слов есть также красивые ласковые варианты – "татусь", "татечко", "батечко", "татко" и многие другие.

В словаре объясняется, откуда произошло слово "тато": оно имитирует детский лепет. Слоги "ма-ма" и "та-то" легко произносить младенцам. Это первые звуки, которые выговаривает ребенок, поэтому у славян именно они стали обозначать родителей. "Татом" называют отца не только украинцы, но и большинство других славянских народов, поэтому это слово является распространенным и очень древним.

В заключение стоит отметить, что в каждой семье могут быть свои семейные традиции. Многие украинцы привыкли называть родного человека "папой" и не готовы отказаться от такого обращения. Но среди украинских языковедов нет дискуссии о том, как правильно – папа или тато – называть отца. Только второй вариант является исконно украинским и традиционным для нашего народа.

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