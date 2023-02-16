Эти самые частые ошибки в украинском языке встречаются даже у людей, которые всю жизнь говорят на украинском.

Все люди совершают ошибки в своей речи, даже если они говорят на этом языке всю свою жизнь. Делать ошибки не стыдно, но важно уметь распознавать их. Украинский язык очень богатый и красивый, и не стоит портить его досадными ошибками. УНИАН назвал 11 ошибок в украинском языке, которые портят нашу речь.

Ранее на День украинской письменности мы публиковали интересные и малоизвестные факты про украинский язык.

Русизмы

Самые распространенные языковые ошибки в украинском языке - русизмы. Они проникли в нашу речь под влиянием русского языка. Русизмы так укоренились в разговорной речи, что часто встречаются даже в речи тех украинцев, которые не говорят по-русски.

Неправильно Правильно в кінці кінців зрештою приймати участь взяти участь так як тому що, оскільки у якості когось як хтось включати/виключати світло вмикати/вимикати світло виключення з правила виняток з правила заключається полягає прийняти постанову ухвалити постанову користуватися популярністю мати успіх на протязі протягом відноситися ставитися/стосуватися

Плеоназмы

Плеоназмы - это употребление вместе двух слов с одинаковым значением. Такие слова повторяют значение друг друга, поэтому они считаются ошибкой.

Примеры плеоназмов в украинском языке:

вільна вакансія;

пам'ятний сувенір;

моя власна думка;

коллеги по роботі;

долоні рук;

народний фольклор;

спільна співпраця.

Вместо этих плеоназмов правильнее говорить "вакансія", "сувенір" и так далее. Ведь любая вакансия является свободной, а любой сувенир является памятным.

Приветствия и прощания

Не все украинцы знают, как грамматически правильно прощаться и приветствовать близких. Эти слова нужно просто запомнить.

Неправильно Правильно Доброї доби! Добридень! Доброго дня! Добрий день! Спокійної ночі! На добраніч!

Будь ласка

Ещё одна очень распространенная ошибка. "Будь ласка" пишется в украинском языке раздельно и без дефиса.

Активные причастия

Для украинского языка не характерны активные причасти с суффиксами -уч, -юч. Таких слов следует избегать.

Неправильно Правильно гальмуючий гальмівний приваблюючий привабливий учточнюючий уточнювальний пануючий панівний зворушуючий зворушливий зволожуючий зволожувальний думаючий вдумливий

Запятые при вставных словах

Большинство вставных слов в украинском языке выделяют запятыми на письме. Например, запятыми выделяют слова "по-перше", "на мою думку" или "безперечно".

Но есть слова, которые не выделяют запятыми на письме. Запомните их, чтобы не ставить лишних запятых: навіть, майже, якби, часом, ніби, нібито, між тим, немовби, адже, все-таки, при цьому, якби, принаймні, от, за традицією, буквально, приблизно, до того ж, як-не-як, де-не-де, якраз, тим часом.

На жаль

Эта ошибка встречается очень часто. Запомните: "на жаль" в украинском языке пишется отдельно.

Правописание предлогов

Отдельно пишутся предлоги, которые состоят из двух и больше полноценных слов. Например: "у напрямку", "на шляху до", "залежно від", "під час" "відповідно до". Через дефис пишутся предлоги с первой частью з/із. Например: "з-за", "з-поза", "з-над", "з-понад", "з-поміж".

Правописание местоимений

Многие украинцы путаются в правилах написания местоимений. Запомните, что местоимения с частями хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь пишутся через дефис. Например: "коли-небудь", "хтозна-де". А вместе пишутся слова с частями де-, аби-. Например: "десь", "дехто", "абиякий".

Я рахую

"Рахувати" в украинском языке можно только сдачу или числа. А для выражения мнения говорите "я вважаю".

Самий кращий

Украинцы часто путаются в степенях сравнения прилагательных. Для выражения наивысшей степени сравнения используют префикс "най-". Также ошибкой является добавление слов "більш" или "менш" к простой форме высшей степени.

Неправильно Правильно більш холодніший холодніший самий кращий найкращий самий більший найбільший

Вас также могут заинтересовать новости: