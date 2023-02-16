Все люди совершают ошибки в своей речи, даже если они говорят на этом языке всю свою жизнь. Делать ошибки не стыдно, но важно уметь распознавать их. Украинский язык очень богатый и красивый, и не стоит портить его досадными ошибками. УНИАН назвал 11 ошибок в украинском языке, которые портят нашу речь.
- Русизмы
- Плеоназмы
- Приветствия и прощания
- Будь ласка
- Активные причастия
- Запятые при вставных словах
- На жаль
- Правописание предлогов
- Правописание местоимений
- Я рахую
- Самий кращий
Ранее на День украинской письменности мы публиковали интересные и малоизвестные факты про украинский язык.
Русизмы
Самые распространенные языковые ошибки в украинском языке - русизмы. Они проникли в нашу речь под влиянием русского языка. Русизмы так укоренились в разговорной речи, что часто встречаются даже в речи тех украинцев, которые не говорят по-русски.
|Неправильно
|Правильно
|в кінці кінців
|зрештою
|приймати участь
|взяти участь
|так як
|тому що, оскільки
|у якості когось
|як хтось
|включати/виключати світло
|вмикати/вимикати світло
|виключення з правила
|виняток з правила
|заключається
|полягає
|прийняти постанову
|ухвалити постанову
|користуватися популярністю
|мати успіх
|на протязі
|протягом
|відноситися
|ставитися/стосуватися
Плеоназмы
Плеоназмы - это употребление вместе двух слов с одинаковым значением. Такие слова повторяют значение друг друга, поэтому они считаются ошибкой.
Примеры плеоназмов в украинском языке:
- вільна вакансія;
- пам'ятний сувенір;
- моя власна думка;
- коллеги по роботі;
- долоні рук;
- народний фольклор;
- спільна співпраця.
Вместо этих плеоназмов правильнее говорить "вакансія", "сувенір" и так далее. Ведь любая вакансия является свободной, а любой сувенир является памятным.
Приветствия и прощания
Не все украинцы знают, как грамматически правильно прощаться и приветствовать близких. Эти слова нужно просто запомнить.
|Неправильно
|Правильно
|Доброї доби!
|Добридень!
|Доброго дня!
|Добрий день!
|Спокійної ночі!
|На добраніч!
Будь ласка
Ещё одна очень распространенная ошибка. "Будь ласка" пишется в украинском языке раздельно и без дефиса.
Активные причастия
Для украинского языка не характерны активные причасти с суффиксами -уч, -юч. Таких слов следует избегать.
|Неправильно
|Правильно
|гальмуючий
|гальмівний
|приваблюючий
|привабливий
|учточнюючий
|уточнювальний
|пануючий
|панівний
|зворушуючий
|зворушливий
|зволожуючий
|зволожувальний
|думаючий
|вдумливий
Запятые при вставных словах
Большинство вставных слов в украинском языке выделяют запятыми на письме. Например, запятыми выделяют слова "по-перше", "на мою думку" или "безперечно".
Но есть слова, которые не выделяют запятыми на письме. Запомните их, чтобы не ставить лишних запятых: навіть, майже, якби, часом, ніби, нібито, між тим, немовби, адже, все-таки, при цьому, якби, принаймні, от, за традицією, буквально, приблизно, до того ж, як-не-як, де-не-де, якраз, тим часом.
На жаль
Эта ошибка встречается очень часто. Запомните: "на жаль" в украинском языке пишется отдельно.
Правописание предлогов
Отдельно пишутся предлоги, которые состоят из двух и больше полноценных слов. Например: "у напрямку", "на шляху до", "залежно від", "під час" "відповідно до". Через дефис пишутся предлоги с первой частью з/із. Например: "з-за", "з-поза", "з-над", "з-понад", "з-поміж".
Правописание местоимений
Многие украинцы путаются в правилах написания местоимений. Запомните, что местоимения с частями хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь пишутся через дефис. Например: "коли-небудь", "хтозна-де". А вместе пишутся слова с частями де-, аби-. Например: "десь", "дехто", "абиякий".
Я рахую
"Рахувати" в украинском языке можно только сдачу или числа. А для выражения мнения говорите "я вважаю".
Самий кращий
Украинцы часто путаются в степенях сравнения прилагательных. Для выражения наивысшей степени сравнения используют префикс "най-". Также ошибкой является добавление слов "більш" или "менш" к простой форме высшей степени.
|Неправильно
|Правильно
|більш холодніший
|холодніший
|самий кращий
|найкращий
|самий більший
|найбільший