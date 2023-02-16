Самые частые ошибки в украинском языке / фото ua.depositphotos.com

Все люди совершают ошибки в своей речи, даже если они говорят на этом языке всю свою жизнь. Делать ошибки не стыдно, но важно уметь распознавать их. Украинский язык очень богатый и красивый, и не стоит портить его досадными ошибками. УНИАН назвал 11 ошибок в украинском языке, которые портят нашу речь.

Ранее на День украинской письменности мы публиковали интересные и малоизвестные факты про украинский язык.

Русизмы

Самые распространенные языковые ошибки в украинском языке - русизмы. Они проникли в нашу речь под влиянием русского языка. Русизмы так укоренились в разговорной речи, что часто встречаются даже в речи тех украинцев, которые не говорят по-русски.

НеправильноПравильно
в кінці кінцівзрештою
приймати участьвзяти участь
так яктому що, оскільки
у якості когосьяк хтось
включати/виключати світловмикати/вимикати світло
виключення з правилавиняток з правила
заключаєтьсяполягає
прийняти постановуухвалити постанову
користуватися популярністюмати успіх
на протязіпротягом
відноситисяставитися/стосуватися

Плеоназмы

Плеоназмы - это употребление вместе двух слов с одинаковым значением. Такие слова повторяют значение друг друга, поэтому они считаются ошибкой.

Примеры плеоназмов в украинском языке:

  • вільна вакансія;
  • пам'ятний сувенір;
  • моя власна думка;
  • коллеги по роботі;
  • долоні рук;
  • народний фольклор;
  • спільна співпраця.

Вместо этих плеоназмов правильнее говорить "вакансія", "сувенір" и так далее. Ведь любая вакансия является свободной, а любой сувенир является памятным.

Приветствия и прощания

Не все украинцы знают, как грамматически правильно прощаться и приветствовать близких. Эти слова нужно просто запомнить.

НеправильноПравильно
Доброї доби!Добридень!
Доброго дня!Добрий день!
Спокійної ночі!На добраніч!

Будь ласка

Ещё одна очень распространенная ошибка. "Будь ласка" пишется в украинском языке раздельно и без дефиса. 

Активные причастия

Для украинского языка не характерны активные причасти с суффиксами -уч, -юч. Таких слов следует избегать.

НеправильноПравильно
гальмуючийгальмівний
приваблюючийпривабливий
учточнюючийуточнювальний
пануючийпанівний
зворушуючийзворушливий
зволожуючийзволожувальний
думаючийвдумливий

Запятые при вставных словах

Большинство вставных слов в украинском языке выделяют запятыми на письме. Например, запятыми выделяют слова "по-перше", "на мою думку" или "безперечно".

Но есть слова, которые не выделяют запятыми на письме. Запомните их, чтобы не ставить лишних запятых: навіть, майже, якби, часом, ніби, нібито, між тим, немовби, адже, все-таки, при цьому, якби, принаймні, от, за традицією, буквально, приблизно, до того ж, як-не-як, де-не-де, якраз, тим часом.

На жаль

Эта ошибка встречается очень часто. Запомните: "на жаль" в украинском языке пишется отдельно. 

Правописание предлогов

Отдельно пишутся предлоги, которые состоят из двух и больше полноценных слов. Например: "у напрямку", "на шляху до", "залежно від", "під час" "відповідно до". Через дефис пишутся предлоги с первой частью з/із. Например: "з-за", "з-поза", "з-над", "з-понад", "з-поміж".

Правописание местоимений

Многие украинцы путаются в правилах написания местоимений. Запомните, что местоимения с частями хтозна-, бозна-, казна-, будь-, -небудь пишутся через дефис. Например: "коли-небудь", "хтозна-де". А вместе пишутся слова с частями де-, аби-. Например: "десь", "дехто", "абиякий".

Я рахую

"Рахувати" в украинском языке можно только сдачу или числа. А для выражения мнения говорите "я вважаю".

Самий кращий

Украинцы часто путаются в степенях сравнения прилагательных. Для выражения наивысшей степени сравнения используют префикс "най-". Также ошибкой является добавление слов "більш" или "менш" к простой форме высшей степени.

НеправильноПравильно
більш холоднішийхолодніший
самий кращийнайкращий
самий більшийнайбільший

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