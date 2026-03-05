Треугольник на кофтах на самом деле должен иметь вполне конкретную функцию.

Не обязательно отслеживать модные тренды 2026 года, чтобы ненароком заметить маленький треугольный элемент у горловины многих джемперов, свитшотов и свитеров. На подавляющем большинстве современных моделей такие треугольники рудиментарны и выполняют исключительно эстетическую функцию, однако изначально это имело практическое значение.

О том, что означает треугольник на одежде и для чего он раньше использовался, пишет популярное издание Express.

Зачем треугольник на свитшоте – история детали

Блогер Алекс Ма известен тем, что развенчивает мифы и раскрывает малоизвестные факты об одежде и материалах. Он собрал широкую аудиторию подписчиков, интересующихся значением ярлыков на одежде и историей базовых предметов гардероба.

В одном из видео, набравшем более шести миллионов просмотров, Алекс объясняет подлинную причину появления небольшого треугольного элемента, вшитого в некоторые джемперы.

По его словам, "на многих худи и свитшотах с круглым вырезом у основания воротника можно увидеть V-образную вставку. Чаще всего они расположены спереди, иногда сзади, а порой – с обеих сторон. Однако это не декоративная деталь".

Далее он поясняет, что данное решение было разработано в 1926 году, когда американская компания по производству одежды создала футбольную тренировочную толстовку sweatshirt football jersey ("свитшот" буквально переводится как "рубашка для пота").

До этого футболисты носили шерстяные игровые майки. Шерсть хорошо сохраняет тепло, что является преимуществом, однако в сочетании с потом и интенсивными физическими нагрузками она становилась тяжелой и крайне неудобной. Кроме того, при стирке шерстяные изделия давали усадку.

Компания разработала хлопковую модель, ориентированную на решение конкретной проблемы – эффективного отвода влаги. Таким образом, важно было не то, что изображено в виде треугольника на толстовке, а материал, из которого он был изготовлен. Эта V-образная вставка располагалась именно в той зоне, где пот скапливается в первую очередь – в области верхней части груди и ключиц, – и впитывала его, предотвращая намокание всей передней части изделия.

Кроме того, по словам Алекса, этот небольшой, но продуманный элемент выполнял еще одну функцию: дополнительный слой ткани создавал точку эластичности, благодаря чему при надевании через голову изделие могло свободно растягиваться, не деформируя горловину.

В то же время он отметил, что большинство современных V-образных вставок являются имитацией. Нередко они выполнены из той же ткани, что и все изделие, и представляют собой лишь дополнительный декоративный элемент, нашитый сверху.

