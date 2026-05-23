6 самых распространенных ошибок при обрезке растений: как не уничтожить собственный сад

Правильный уход защитит насаждения от болезней и обеспечит обильный урожай.

Обрезка – это обязательный элемент ухода за растениями, который помогает избавиться от сухих или пораженных болезнями участков, защищает от инфекций и открывает доступ солнцу. Об этом сообщает издание Martha Stewart.

Эксперты рассказали о главных проблемах, мешающих кустарникам и деревьям плодоносить.

Как отмечается в материале, неправильные действия могут вызвать шок или даже инфекцию у растений.

Неправильный сезон

Самая распространенная ошибка садоводов – проведение процедуры в неподходящий сезон. Для большинства древесных кустарников идеальным периодом является промежуток от поздней зимы до ранней весны. Однако это правило не работает, если растение цветет весной.

По словам экспертов, такие культуры следует обрезать исключительно после завершения цветения. Если же сделать это в конце зимы или в начале весны, вы рискуете срезать свежие почки, что фактически уничтожит будущее цветение. Универсального рецепта нет, поэтому главное – заранее изучить особенности конкретного растения и его индивидуальные потребности.

Неправильное время суток

Правильно подобранное время является решающим фактором для успешного результата, и речь идет не только о времени года. По имеющимся данным, крайне важно учитывать и время суток. В частности, эксперты категорически не рекомендуют проводить обрезку при экстремальных температурах, поскольку это создает сильный дополнительный стресс для кустов и деревьев.

Обрезка без плана

Главная цель обрезки – обеспечить доступ солнечного света к внутренней части кроны и улучшить циркуляцию воздуха. Так, для достижения наилучшего результата важно иметь четкий план, а не делать хаотичные срезы. Сначала стоит визуально оценить дерево или куст, обратив внимание на ветви, которые переплетаются или мешают росту друг друга. Кроме того, специалисты советуют заранее узнать о правильной форме конкретной культуры и строго придерживаться золотого правила: никогда не удалять более трети от общего объема растения.

Использование грязных инструментов

Каждый срез на растении – это открытая рана, уязвимая для инфекций. По словам экспертов, использование грязных ножниц или триммеров подвергает кустарники и деревья воздействию опасных бактерий или грибковых спор. Чтобы избежать заражения, инструменты достаточно быстро протереть спиртовой салфеткой. Кроме того, рекомендуется работать только качественным и острым инвентарем, делать чистые надрезы под правильным углом, а также периодически дезинфицировать лезвия даже во время работы с одним растением.

Перевязка раны

Свежие порезы после обрезки должны заживать самостоятельно, поэтому не требуют дополнительного вмешательства. Искусственная перевязка раны лишь тормозит естественный процесс восстановления, способствует размножению вредных бактерий и мешает стягиванию коры. Как говорится в материале, ни в коем случае нельзя закрашивать срезы по косметическим причинам или обрабатывать их посторонними веществами.

Слишком много

Чрезмерная обрезка происходит тогда, когда за один раз удаляют более трети кроны дерева или куста. Такой радикальный шаг вгоняет растение в стрессовое состояние (шок), что существенно замедляет его рост и делает беззащитным перед болезнями и грибками. Если необходимо сформировать запущенный или слишком разросшийся куст, эксперты советуют действовать поэтапно в течение нескольких лет, а не срезать все кардинально за один сезон.

