Сколько может прожить белка: ответ сложнее, чем вы думали

Важливо, що на білок полює безліч хижаків, включаючи лисиць, койотів та хижих птахів, таких як яструби та сови.

Если вы когда-либо видели детеныша или взрослую белку, вы, возможно, задавались вопросом о продолжительности ее жизни. Об этом пишет Birds & Blooms Magazine.

Отмечается, что продолжительность жизни белки зависит от ее вида, а также от других факторов. Восточные серые белки, одни из самых распространенных животных на приусадебных участках в стране, живут около шести лет. При стабильном доступе к пище, укрытию и воде они могут прожить до 12 лет.

Красные белки живут в среднем от четырех до пяти лет. Лисьи белки живут до семи лет в дикой природе, хотя их обычная продолжительность жизни составляет от трех до четырех лет; суслики живут примерно столько же.

Видео дня

Белки-летяги в зависимости от подвида могут жить от трех до пяти лет (южная летающая белка) или от четырех до шести лет (северная летающая белка).

В неволе, например, в центре дикой природы, продолжительность жизни белок значительно увеличивается. Серые и лисьи белки могут жить до 20 и 18 лет соответственно; это более чем вдвое превышает максимальную продолжительность их жизни в дикой природе.

Факторы и хищники, влияющие на выживание белок

Отмечается, что, хотя приведенные выше диапазоны являются средними значениями, они также отражают показатели выживаемости особей, переживших первый год жизни в дикой природе. Большинство белок не доживают до этого возраста. Например, у серых белок шансы пережить первый год составляют всего 25% - если им удается это сделать, их шансы увеличиваются до 50%.

Важно, что на белок охотится множество хищников, включая лис, койотов и хищных птиц, таких как ястребы и совы. Змеи угрожают выживанию детенышей. Некоторые белки погибают от голода, болезней и травм, полученных в результате территориального поведения.

Вмешательство человека также играет свою роль. Автомобили представляют очевидную опасность для белок, как и домашние собаки, а также сезон охоты на белок.

Новости о животных

Ранее ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач рассказав, что в украинских водоемах появилась инвазивная рыба, которую рыбаки путают с европейским сомом, переносят в другие водоемы и ждут, что она вырастет, но напрасно - американский сомик остается маленьким на всю жизнь.

Вас также могут заинтересовать новости: