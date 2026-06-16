Специалисты объяснили, что нужно делать с поврежденными яйцами.

Люди, которые регулярно употребляют яйца в пищу, знают, что далеко не всегда удается донести хрупкий продукт из магазина домой невредимым. Иногда случаются неприятные казусы - скорлупа может треснуть под давлением. Рассказываем, можно ли использовать треснувшее яйцо и безопасно ли употреблять его в пищу.

Можно ли есть яйцо, если оно слегка треснуло

Издание Foxnews со ссылкой на специалистов пишет о том, что делать, если треснуло яйцо по дороге из магазина домой. Билл Марлер, юрист и специалист по безопасности пищевых продуктов из штата Вашингтон, считает, что такие продукты лучше сразу выбрасывать, потому что в треснувших яйцах сальмонелла может проникнуть внутрь и размножиться. Он добавил, что центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют полностью выбрасывать треснувшие или загрязненные яйца

Дональд Шаффнер, профессор пищевых наук в Ратгерском университете в Нью-Джерси, также решил поделиться своим мнением о том, можно ли жарить треснувшее яйцо и вообще как-либо готовить его для дальнейшего употребления в пищу. Эксперт рассказал Foxnews, что размер трещины в яйце и то, как долго она там находилась, имеют значение:

Видео дня

"Если трещина небольшая и появилась недавно, вероятность бактериальной порчи невелика. Если же трещина больше или появилась давно, вероятность того, что бактерии проникли в яйцо и начали портиться, выше".

Специалист объяснил, безопасно ли есть уже треснувшее яйцо - он говорит, что полная термическая обработка должна снизить риск заражения сальмонеллой, так что, поврежденный продукт можно использовать в блюдах, которые будут полностью приготовлены. Сам Шаффнер такие яйца варит и отдает собакам.

Профессор считает, что существует небольшая вероятность того, что помимо сальмонеллы в яйцо могут попасть и другие патогенные бактерии, которые начнут размножаться. Некоторые из этих бактерий вырабатывают термостойкие токсины, которые не разрушаются при термической обработке, но Шаффнер думает, что такой исход маловероятен.

По словам Дарина Детвейлера, эксперта по политике в области безопасности пищевых продуктов и профессора Колледжа профессиональных исследований Северо-восточного университета, яйца являются одним из основных источников примерно 1,35 миллиона случаев заражения сальмонеллой, происходящих ежегодно.

По данным Кливлендской клиники, сальмонеллез может вызывать лихорадку, диарею и спазмы в животе и обычно проходит сам по себе. "Иногда сальмонелла может поражать репродуктивный тракт курицы-несушки", – сказал Детвейлер в интервью Fox News Digital. "В этом случае бактерии могут попасть внутрь яйца до того, как сформируется скорлупа. В результате даже яйцо с чистой, неповрежденной скорлупой потенциально может содержать сальмонеллу. По этой причине некоторые страны, в том числе многие страны Европейского союза, внедрили широкомасштабные программы вакцинации против сальмонеллы в птицеводческих хозяйствах, сказал он".

Однако Детвайлер и Шаффнер говорят, что даже если яйцо заражено до образования скорлупы, общий риск для потребителей остается относительно низким.

Вас также могут заинтересовать новости: