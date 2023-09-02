По мнению эксперта по уборке, часто такие лайфхаки не только не облегчают жизнь, а могут даже навредить.

Каждый день в Сети появляются новые методы или техники, которые как бы должны облегчить уборку и сделать наведение порядка в доме проще. Но хотя мы все любим лайфхаки для уборки, трудно понять, какие из них стоит попробовать самостоятельно, а от каких стоит держаться подальше.

Лаура Маунтфорд - профессионал по уборке, у которого более полумиллиона подписчиков в Instagram, рассказала о популярных лайфхаках по уборке, которые, по ее мнению, приносят больше вреда, чем пользы.

Первый прием, с которым Лаура не согласна, - это использование таблетки для посудомоечной машины для чистки дивана.

"Таблетка для посудомоечной машины-это концентрированная формула, предназначенная для удаления стойкого жира с грязной посуды. Поэтому использование такого средства для чистки дивана может повредить ткань и оставить следы", - говорит Лаура.

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По словам Лауры, чистка ковров стиральным порошком или дезинфицирующим средством – еще один вредный лайфхак.

"Поверхностно-активные вещества в стиральных порошках или дезинфицирующих средствах необходимо смывать после очистки. Использование их на коврах может повредить и обесцветить волокна ковра. Кроме того, остатки могут притягивать больше грязи и вызывать затхлый запах", - говорит она.

Чистка унитазов кока-колой также является пустой тратой времени

Как отмечает Лаура, кислота в коле может очистить унитаз, но не избавит от микробов и не даст свежего запаха. кола также может оставлять липкий осадок, который способствует размножению бактерий.

Лаура также не рекомендует смешивать разноцветные чистящие средства для унитаза.

"Это может сделать ваш унитаз красивым, но это потенциально опасно, потому что многие чистящие средства для туалетов содержат отбеливатель, поэтому их смешивание может выделять вредные газы", - отмечает она.

Не стоит класть лимоны в посудомоечную машину вместо предназначенных для этого таблеток

Лаура отмечает, что лимоны - отличный натуральный очиститель, но, к сожалению, одного лимона недостаточно, чтобы очистить посуду в посудомойке.

Последний из лайфхаков - использование салфеток для сушильной машины для удаления пригоревшей пищи со сковородок

"Салфетки для сушилки имеют отличный запах, их можно использовать для множества различных задач, чтобы освежить свой дом, а также они очень хорошо подходят для вытирания пыли, особенно жалюзи. Однако они просто не предназначены для удаления жира и грязи на кухне", - отмечает Лаура.

Другие советы по уборке

Профессиональная уборщица объяснила, почему у нее дома никогда не будет определенных вещей, на которые мы привыкли полагаться чуть ли не ежедневно.

А другая уборщица раскрыла правду о дезинфекции унитаза - большинство людей делают это неправильно.

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