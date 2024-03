Эта диета очень похожа на не менее популярную Средиземноморскую.

Спортивный диетолог Эми Гудсон рассказала о том, что из себя представляет модная Атлантическая диета для похудения, в особенности специалист раскрыла, потенциальные преимущества диеты для снижения веса, пишет Eat This, Not That.

Атлантическая диета - общая информация

Отмечается, что Атлантическая диета очень похожа на Средиземноморскую.

"Она приобрела некоторую популярность после того, как исследование показало, что приверженцы этой диеты имеют значительно меньший риск хронических проблем со здоровьем", - заявила диетолог.

Обе диеты уделяют большое внимание потреблению свежих овощей, фруктов и трех-четырех порций рыбы или нежирного мяса в неделю. Кроме того, они "предпочитают" оливковое масло и умеренное употребление вина.

Одним из важных аспектов, который отличает Атлантическую диету от Средиземноморской, является то, что она включает группу овощей, в которую входят капуста и репа.

Кроме того, Атлантическая диета включает в себя больше постного мяса, молочных продуктов и морепродуктов.

Как Атлантическая диета может помочь похудеть

По словам Гудсон, Атлантическая диета может положительно повлиять на снижение веса:

"Акцент на потреблении продуктов с высоким содержанием питательных веществ может способствовать похудению. Белковые продукты могут помочь увеличить чувство сытости, потенциально помогая людям контролировать размер порций и потреблять меньше калорий, что приводит к потере веса".

Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что участники Атлантической диеты имели меньшую талию и меньше жира на животе. Кроме того, по словам Гудсон, "результаты показывают, что соблюдение этой диеты может привести к улучшению различных факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом.

