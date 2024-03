В списке есть недосыпание и злоупотребление алкоголем.

Если вы изо всех сил пытаетесь избавиться от жира на животе, возможно, пришло время повнимательнее присмотреться к своим повседневным привычкам. Эксперты по питанию назвали 9 худших привычек, вызывающие жир на животе, пишет Eat This, Not That.

"Ежедневные привычки играют решающую роль в потере веса, поскольку они напрямую влияют на потребление калорий, расход энергии и обмен веществ. Для тех, кто изо всех сил пытается избавиться от жира на животе, переключение внимания на формирование здоровых повседневных привычек может создать устойчивый образ жизни, который способствует снижению веса и долгосрочному здоровью", - говорится в публикации.

9 худших привычек, связанных с жиром на животе:

"Отвлеченное" питание. Прием пищи во время отвлечения, например, при просмотре телевизора или работе за компьютером, может привести к потреблению слишком большого количества калорий. В одном исследовании люди, которые ели во время просмотра телевизора или на прогулке, потребляли в пять раз больше, рассказал диетолог Дестини Муди.

Недостаток белка. Белок необходим для построения и восстановления тканей, включая мышцы. Недостаток белка в вашем рационе может привести к потере мышечной массы, что, как показывают исследования, может замедлить обмен веществ и затруднить потерю жира на животе.

Недостаток воды. Если вы не пьете достаточно воды, у вас может возникнуть обезвоживание. Обезвоживание мешает оставаться активным и сжигать калории. По словам Муди, исследования показывают, что поддержание гидратации может помочь предотвратить преждевременное развитие голода и потребление слишком большого количества калорий.

Чрезмерное потребление калорий. Употребление слишком большого количества пищи, даже здоровой, может привести к увеличению веса. Вот почему контроль порций важен для здорового снижения веса.

Пропуск приемов пищи. Особенно пропуск завтрака может привести к перееданию в течение дня.

Недосыпание. Обзор 2022 года пришел к выводу, что недостаток сна может нарушить выработку гормонов голода в организме, повысить аппетит и тягу к нездоровой пище.

Злоупотребление алкоголем. Алкоголь наносит ущерб здоровью талии, он может вызвать увеличение веса.

Пренебрежение силовыми тренировками. По данным Национального института старения, силовые тренировки имеют решающее значение для наращивания мышечной массы, что может помочь повысить метаболизм и сжечь больше калорий в состоянии покоя.

Неструктурированное питание. По словам диетологов, планирование питания помогает похудеть, поскольку вы полностью контролируете качество и количество потребляемой пищи.

