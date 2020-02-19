Причиной исчезновения “Боинга” MH370 почти наверняка стало самоубийство пилота - экс-премьер Австралии

По словам бывшего главы правительства Австралии, такого мнения придерживались малазийские топ-чиновники.

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эббот рассказал, что причиной исчезновения авиалайнера рейса MH370 могло стать самоубийство пилота.

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Как сообщает freemalaysiatoday, такое заявление Эббот сделал в новом документальном фильме Sky News.

“Мое очень четкое понимание от чиновников высшего звена в малазийском правительстве состоит в том, что с самого начала они считали, что это было убийство-суицид пилота”, - отметил он.

“Я не хочу пересказывать, кто кому что сказал. Но опять же, я хочу быть абсолютно честным - было понимание на высших уровнях, что это почти наверняка самоубийство пилота. Массовое убийство - суицид пилота”, - продолжил Эббот.

Малайзийский самолет, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года. На его борту находилось 239 человек, включая двоих граждан Украины. Исчезновение самолета стало одной из самых больших загадок в истории авиации.

В январе 2017 года Австралия, Китай и Малайзия прекратили поиски лайнера. Официально причины катастрофы так и не были названы.

Ранее эксперты выдвигали версию о том, что Boeing 777-200 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines мог исчезнуть четыре года назад из-за самоубийства капитана.