Стамбул может стать островом: между Черным и Мраморным морями строят новый пролив

Рукотворный канал должен облегчить проход судов между двумя морями.

Уже через несколько лет в крупнейшем турецком городе, Стамбуле, может появится вторая крупная водная артерия – так называемый "Стамбульский канал". Этот проект предусматривает строительство искусственного канала протяженностью около 45 километров, который соединит Черное море с Мраморным морем западнее Босфора. При этом часть Стамбула станет островом.

Как пояснили авторы Eco News, если проект будет реализован, то часть судов больше не будет проходить через Босфор. Это снизит риск аварии с нефтяным танкером вблизи многомиллионного города.

Маршрут проложен через район озера Кючюкчекмедже, мимо плотины Сазлыдере и к востоку от озера Теркос. В отличие от Босфора, который является естественным проливом, "Стамбульский канал" должен быть практически полностью вырыт людьми.

Видео дня

Правительство Турции заявляет, что Босфор становится все более перегруженным. По данным властей, ежегодно через пролив проходит около 43 000 судов, и крупные суда могут ожидать в среднем более 14 часов. Также они указывают, что Босфор - это сложный маршрут с крутыми поворотами, сильными течениями, постоянно проходящими паромами и жилыми районами, расположенными очень близко к воде. Серьезная авария с нефтяным танкером может повлиять не только на судоходство, но и на жилые дома, исторические места и морскую среду.

Одна из главных проблем строительства нового канала – стоимость проекта. На официальном сайте "Стамбульского канала" говорится о 15 миллиардах долларов. Однако агентство Reuters в 2025 году сообщило, что проект оценивался примерно в 2 миллиарда долларов.

Проект был официально запущен в 2021 году с закладки фундамента первого моста. Однако само строительство канала продвигалось неравномерно. Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу недавно заявил, что проект не заброшен, но связал его продолжение с поиском необходимых средств.

Конвенция Монтрё

Существует также юридический аспект. Турция утверждает, что новый канал не повлияет на конвенцию Монтрё 1936 года, регулирующую проход через турецкие проливы, в том числе для военных судов. Однако сам факт частого возникновения этого вопроса свидетельствует о том, что проект имеет и геополитическое измерение.

Экологические вопросы

Критики опасаются, что проект может нанести серьезный ущерб окружающей среде. В исследовании 2026 года, проведенном учеными из Стамбульского технического университета, рассматривались возможные последствия для Мраморного моря, включая загрязнение, дноуглубление, повреждение источников воды и повышение солености в районах, куда соленая вода не должна попадать.

Также есть вопросы, связанные с питьевой водой для Стамбула. Канал может сделать соленым воду в одном из ключевых озер, откуда 15-миллионный город берет пресную воду. Правительство отвергает утверждения о том, что из-за канала в Стамбуле может возникнуть нехватка воды. Власти заявляют, что проект сократит общие запасы воды в городе примерно на 3%, и что эти потери могут быть компенсированы за счет других плотин.

Экология Мраморного моря

Напомним, что это море площадью около 7 052 км² считается самым крошечным в мире. Не смотря на миниатюрный размер, Мраморное море интересно исследователям, поскольку расположено в сейсмоактивной зоне, и там постоянно происходят изменения.

Вас также могут заинтересовать новости: