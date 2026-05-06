Надо перетащить всего 1 спичку, чтобы исправить ошибку: хитрая математическая головоломка

Математические головоломки со спичками – одни из умственных задачек, с которыми многие познакомились еще в школе. Эти тесты проверяют не только умение считать, но и логику, и пространственное воображение.

Знаете ли вы, что для решения таких головоломок задействуются сразу несколько когнитивных процессов? Подобные задачки заставляют мозг отказываться от привычных шаблонов и задействуют пространственное воображение, что особенно полезно для поддержания концентрации в условиях высокой информационной нагрузки.

УНИАН создал для своих читателей новый интересный вызов. В нем вам нужно исправить ошибку в математическом выражении 10+10=8. Для этого вы можете переставить только одну спичку.

Стоит заметить, что времени на поиск решения очень мало. На ответ у вас будет всего 9 секунд, поэтому старайтесь ни на что не отвлекаться.

Готовы? Время пошло! Для удобства можете включить таймер.

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с нестандартным условием, мозг не может воспользоваться готовым архивом решений. Он вынужден активировать зоны в префронтальной коре, которые обычно "спят". Это буквально прокладывание новых "дорог" между нейронами.

Решение логических задачек стимулирует нейропластичность – процесс формирования новых синаптических связей. Это не только улучшает память и скорость реакции, но и создает своеобразный "когнитивный резерв", который помогает мозгу дольше оставаться молодым и эффективно противодействовать возрастным изменениям или умственному утомлению.

Удалось ли вам решить эту головоломку за отведенные 9 секунд? На самом деле все проще, чем кажется.

Вам нужно было превратить знак "+" в "-", а лишнюю спичку подставить к 0 в первой десятке.

Вы должны были получить такое выражение:

