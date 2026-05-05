Турция представила свою межконтинентальную ракету

В Стамбуле представили ракету "Йылдырымхан" со скоростью до 25 Махов с четырьмя ракетными двигателями.

Министерство национальной обороны Турции представило межконтинентальную ракету "Йылдырымхан" на международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

Как сообщает Anadolu Agency, разработка создана научно-исследовательским центром ведомства и была продемонстрирована в рамках презентации новых образцов оборонной продукции.

В мероприятии принял участие министр национальной обороны Яшар Гюлер. В ходе выступления он заявил, что развитие оборонной промышленности стало результатом долгосрочного планирования, инвестиций и координации, а также подчеркнул роль исследований и разработок в укреплении сектора.

В своей речи Гюлер выразил надежду, что выпускаемая продукция принесет удачу и успех стране и ее героической армии.

"Хотя достижение этого уровня – повод для гордости, развитие технологий и разнообразие потребностей требуют постоянного самообновления. Разработка и производство продукции, ориентированные на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, - ред.), играют решающую роль в устойчивом укреплении оборонной промышленности. В этом контексте наше министерство продолжает прилагать большие усилия для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Турции", - сказал он.

После презентации министр открыл экспозицию, где среди прочих военных разработок была представлена межконтинентальная баллистическая ракета "Йылдырымхан".

Согласно опубликованным данным, ракета способна развивать скорость от 9 до 25 Махов. Указывается, что такие характеристики позволяют ей преодолевать существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ракета использует жидкое топливо на основе тетраоксида азота и оснащена четырьмя ракетными двигателями. Сообщается, что она может нести боевую часть массой около 3000 кг. Также отмечается, что жидкостная схема и заявленная полезная нагрузка выделяют систему среди аналогичных разработок.

Амбициозные разработки Турции

Напомним, Турция объявила, что длина ее первого в истории авианосца составит 300 м, что сделает это судно одним из самых длинных, которые есть на вооружении стран НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что работы над новым авианосцем уже ведутся.

Ранее турецкая компания Baykar показала свой новый ударный беспилотник K2, способный наносить удары на расстоянии более 2000 км. Турецкий дальнобойный дрон оснащен боевой частью массой до 200 кг, развивает скорость более 200 км/ч и имеет общую массу около 800 кг. Ключевая его ообенность - способность действовать в условиях радиоэлектронной борьбы даже при отсутствии сигнала спутниковой навигации.

