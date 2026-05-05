Украинские пилоты отходят от тактики советских времен: BI раскрыл подробности подготовки на F-16

Менталитет украинских и западных пилотов "сильно отличается", говорят инструкторы.

Украинские пилоты продолжают обучение в Великобритании для подготовки к работе на самолетах F-16. Об этом пишет Business Insider, раскрывая подробности обучения.

Отмечается, что в течение многомесячного курса обучения в Королевских ВВС украинцы изучают английский язык и проходят базовую летную подготовку. Также их учат мыслить как западные авиаторы, отходя от советского менталитета, сформированного самолетами Су и МиГ.

Кроме того, украинских пилотов пытаются отучить от распространенного в ВВС до войны жестко контролируемого стиля полетов, предоставляя им больше возможностей для принятия решений.

Видео дня

"Мы учим их действовать в западном стиле", – пояснил командир эскадрильи Том, главный инструктор по полетам учебной программы.

По словам Тома, украинцы демонстрируют прочные навыки управления самолетом после прибытия на курс Королевских ВВС благодаря имеющемуся опыту. Однако менталитет "очень отличается" от того, что стажер НАТО может привнести в пилотную программу.

"Дома их очень сильно направляют и говорят, что делать – подниматься в воздух, лететь в это место, выполнять это упражнение, возвращаться домой, приземляться. Мы учим их подниматься в воздух, выбирать, куда лететь, управлять своим собственным боевым вылетом", – отметил он.

Сообщается, что уже более 50 украинских пилотов завершили начальный курс английского языка и начального уровня полетов в Великобритании, разработанный для подготовки их к более продвинутому обучению на F-16.

Одним из ключевых проблемных моментов во время обучения инструкторы называют языковой барьер. Именно поэтому курс Королевских ВВС разработан для того, чтобы пилоты улучшили владение английским языком и плавнее перешли к углубленному обучению на самолетах.

Самолеты F-16: другие новости

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина получит от Бельгии и Испании дополнительные истребители F-16 и запчасти к ним. Также, по его словам, страны согласились предоставить Киеву помощь в размере по 1 млрд евро.

Также Федоров сообщил, что Украина получила мобильные тренажеры F-16, на которых пилоты будут повышать эффективность перехвата воздушных целей. По его словам, это позволит также сократить время от обучения до боевого применения самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: