Эксперты рекомендуют избегать этот Android-бренд, если не хотите проблем с ремонтом

Покупка смартфона сегодня – это не только выбор между камерами или производительностью, но и вопрос того, насколько легко устройство можно будет отремонтировать. Новый отчет показал, что среди Android-брендов хуже всего с ремонтопригодностью дела обстоят у Samsung.

Исследование, проведенное американской группой общественного интереса (PIRG) оценивало крупнейшие бренды смартфонов, уделив особое внимание доступности запчастей, простоте разборки, наличию инструкций по ремонту, а также использованию стандартных инструментов. Об этом пишет BGR.

Результаты оказались неожиданными: Samsung получил оценку D – худший результат среди Android-производителей на глобальном рынке. При этом Google показал немного лучший результат с оценкой C-, а лидером стал Motorola, получивший B+.

Несмотря на то, что Samsung остается мировым лидером по производству смартфонов, с точки зрения ремонтопригодности их устройства уступают конкурентам. Аналогичные выводы подтверждаются и независимыми тестами iFixit. По их данным, ни один из последних шести телефонов Galaxy не получил выше 5 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности.

Отдельно отмечается, что одной из причин такой низкой оценки Samsung стало участие компании в отраслевых объединениях, выступающих против законов о праве на ремонт.

При этом исследователи подчеркивают: Samsung постепенно улучшает конструкцию своих смартфонов, однако пока этого недостаточно, чтобы догнать лидеров рынка по удобству ремонта.

В результате, если для пользователя важна простота ремонта и долговечность устройства, специалисты советуют обратить внимание на альтернативные Android-бренды.

Напомним, в июня 2025 года в Европе начали действовать новые требования к "экодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС устройства должны быть защищены от пыли и брызг, а запасные комплектующие для них должны поставляться в течение 7 лет после прекращения продаж.

А уже с февраля 2027 года все смартфоны, продаваемые в Европе, должны будут иметь съемные батареи. Брендам, включая Apple, придется пересмотреть текущий дизайн устройств, где аккумуляторы обычно приклеены и требуют сложного ремонта.

