Евросоюз и Украина создадут новый альянс дронов

Еврокомиссия уже ищет учредителей – заявки будут приниматься до 25 мая.

Европейская комиссия объявила конкурс на участие в создании нового Альянса ЕС-Украина по вопросам беспилотников. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЕК.

Учредителей выберут среди заявителей, имеющих опыт работы в экосистеме оборонных дронов ЕС и Украины. Именно из них сформируют первый состав правления Альянса ЕС-Украина по вопросам дронов. Эти люди будут играть ключевую роль в формировании деятельности и приоритетов нового союза.

"Этот альянс будет способствовать укреплению безопасности и обороны ЕС и Украины путем развития инновационной промышленной экосистемы в сфере оборонных беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Утверждается, что новый Альянс Евросоюза и Украины будет поддерживать развитие передовых технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им.

"Как экосистема, возглавляемая промышленностью, он будет способствовать европейским усилиям по созданию комплексного потенциала в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им на основе "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года" и Плана действий Европейской комиссии по безопасности беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им", – добавили в Еврокомиссии.

Прием заявок продлится до 25 мая 2026 года.

Ожидается, что Альянс начнет работу в ближайшие месяцы.

Дроны на войне

Издание Bloomberg сообщает, что украинские дроны начали долетать до отдаленных городов России, где войну считали чем-то далеким. Дальность поражения достигает 1600 километров. В целом, теперь БПЛА способны атаковать четверть территории и 70% населения РФ, пишет издание.

В то же время Forbes пишет, что Украина стала полигоном военной революции века. Именно на украинском поле боя война перешла в эру дронов. До 75% потерь на фронте причиняют именно беспилотники.

