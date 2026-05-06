Как употребление кофе ночью влияет на организм: ученые провели необычный эксперимент

Для тех, кто вынужден работать в ночную смену, чашка кофе может стать лучшим способом преодолеть мгновенную усталость. Однако этот всплеск бодрости может иметь и определенные последствия, считают ученые.

Новое исследование показало, что доза кофеина ночью может привести к импульсивному поведению и заставить потребителей идти на больший риск. Как сообщает ресурс The Takeout, ученые из Техасского университета в Эль-Пасо изучили влияние кофеина на плодовых мушек в ночное время.

В ходе эксперимента ученые использовали вид, генетическая и нервная системы которого схожи с человеческими. Исследователи установили, что из-за кофеина, потребленного ночью, плодовые мушки вели себя непредсказуемо.

"В обычных условиях мухи перестают двигаться под воздействием сильного потока воздуха. Мы обнаружили, что мухи, употреблявшие кофеин ночью, хуже сдерживали движения и демонстрировали импульсивное поведение, например, безрассудное летание, несмотря на эти неблагоприятные условия", – отметил исследователь Эрик Салдес.

Утверждается, что импульсивность, вызванная ночным употреблением кофе, более выражена у мух женского пола. Самки плодовых мух демонстрировали более импульсивное поведение, несмотря на то, что получали такую же дозу кофеина, как и самцы.

"У мух нет таких человеческих гормонов, как эстроген, что позволяет предположить: причиной повышенной чувствительности у самок являются другие генетические или физиологические факторы", – пояснил член исследовательской группы, профессор биологических наук Кюн-Ан Хан.

Ученые отметили, что выводы, сделанные после эксперимента, могут помочь объяснить, как употребление кофе в ночное время влияет на импульсивное поведение людей. Но для получения окончательных данных необходимы дальнейшие исследования.

Когда лучше всего пить кофе

Хотя считается, что кофе всегда придает бодрости, на самом деле все не так. Неподходящее время употребления напитка может сделать человека еще более утомленным, чем раньше.

Нет какого-то стандартного времени для употребления кофе. Обычно кофеин начинает действовать через 15–30 минут, при этом пик наступает уже через час-два.

Употребление кофе сразу после пробуждения, по данным экспертов, может повысить уровень кортизола и нарушить естественный цикл сна и бодрствования.

