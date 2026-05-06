Два способа, чтобы идеально пожарить яйцо: вкус получится, как в ресторане

При жарке яиц главное не отвлекаться, чтобы желток остался нежным и кремообразным.

Классическая яичница-глазунья отличается хрустящими краями, хорошо приготовленным, но не слишком зажаренным, белком и нежным желтком. На первый взгляд все просто, но стоит на несколько секунд отвернуться, и белок рискует стать резиновым, а желток - сухим. Сайт RMF поделился трюком, который поможет добиться результата ресторанного качества.

Приготовление жареного яйца – это не столько вопрос мастерства, сколько правильной температуры. Слишком горячая сковорода приведет к тому, что белок станет резиновым, а желток потеряет свою кремообразную консистенцию. Слишком низкая температура, наоборот, приведет к тому, что яйцо впитает жир и не схватится равномерно. Стоит знать, что белок схватывается при температуре 62-65°C, а желток требует немного более высокой температуры – 65-70°C. Самое важное – убедиться, что яйцо свежее перед жаркой – это гарантирует плотный белок и аппетитный внешний вид.

Если вы хотите приготовить яичницу-глазунью ресторанного качества, попробуйте простой трюк с паром. Как только белок начнет схватываться, добавьте в сковороду чайную ложку воды и сразу же накройте крышкой. Пар поможет верхнему слою белка равномерно схватиться, в то время как желток останется жидким и кремообразным. Весь процесс занимает всего 90 секунд, а результат вас непременно впечатлит.

Есть больше времени на приготовление? Тогда выбирайте медленное обжаривание. Положите яйцо на холодную сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте на медленном огне 5–8 минут. В результате вы получите белоснежный, нежный белок и идеально прогретый, кремообразный желток.

На что обращать внимание в приготовлении яиц

Напомним, что важно выбирать для готовки свежие яйца - они имеют более плотный белок и более структурированный желток, что заметно влияет на результат. Из таких яиц можно приготовить не только яичницу, но и яйца-пашот, скрембл или омлет.

