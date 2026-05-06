Армия РФ могла потерять вертолёт Ми-8 стоимостью 15 млн долларов, – СМИ

Предполагается, что инцидент мог произойти в воздушном пространстве временно оккупированного Крыма.

Во вторник вечером, 5 мая, Россия могла потерять вертолет Ми-8, сообщает российский пропагандистский паблик.

"Земля небом, воины!", – говорится в краткой подписи под фото. Вероятно, инцидент мог произойти в небе над временно оккупированным Крымом.

Из сообщения можно предположить, что вместе с воздушным судном был ликвидирован также экипаж.

Видео дня

Примечательно, что еще один российский пропагандист Кирилл Федоров выложил фотографию с двумя российскими военными на фоне вертолета.

"Прощай, друг! Прощайте, ребята! Вечного полета", – говорится под фото.

Ми-8 – советский многоцелевой двухдвигательный вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Вертолет считается одним из самых массовых двухдвигательных в мире. Он предназначен для различных целей – транспортных, ударных, огневой поддержки, а также гражданских задач.

РФ потеряла два вертолета в Воронежской области

Ранее УНИАН сообщал, что 29 апреля "птицы" Сил беспилотных систем (СБС) выследили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области, Россия. Примечательно , что это в 150 км от линии боевого столкновения. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что поражение было нанесено пилотами сводных экипажей 429-й обр "Ахиллес" и 43-й ОАБР в ходе совместной операции с ЦСО "А" на территории Воронежской области. Бровди добавил, что поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отсека, минуя лопасти главного винта.

Также мы писали, что командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" СБС Юрий Федоренко сообщил, что поражение двух вертолетов в Воронежской области стало первой подобной операцией за время полномасштабной войны и результатом слаженной работы украинских подразделений. Он добавил, что операцию планировали ряд лиц, которые останутся навсегда за кадром. Он пояснил, что специфика их работы заключается в том, что о них много не говорят, но они свою работу выполняют четко и качественно. Федоренко добавил, что это группировка Объединенных сил "Альфа", подразделения СБС и, конечно, пилоты 43-й.

Вас также могут заинтересовать новости: