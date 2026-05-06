До +50 °C и почти без дождя: что известно о самом жарком городе планеты и где он находится

В этом городе погода вообще не меняется.

В Аризоне, США, есть город, который имеет титул "самого солнечного города на Земле" согласно Книге рекордов Гиннеса. Речь идет о Юме, на которую приходится 91% солнечного света в году - это 4 055 часов из возможных 4 456. Об этом пишет Express.

В частности, владелец и гид туроператора из Аризоны Михиэль Ставаст регулярно возит в Юму туристов, которые хотят почувствовать жизнь без дождя.

"В Юме зимой 11 часов солнечного света, а летом - до 13 часов. Жизнь в пустыне означает, что днем будет настолько жарко, что придется прятаться в помещении, чтобы избежать теплового удара. Вы будете проводить большую часть дня в помещении, а выходить на улицу - когда вечером город остынет. Я сталкивался с температурами, превышающими 50 градусов по Цельсию, сложнее всего - когда наступает лето и ежедневно температура превышает 38 градусов", - рассказал он изданию Mirror.

Из-за того, что температура остается высокой и ночью, сложно заснуть, поэтому возникает неприятное ощущение, что температура на улице выше температуры вашего тела. Поэтому люди вынуждены проводить много времени в помещении с кондиционером.

Как говорит Михиэль, в Юме "погода вообще не меняется". Среднегодовое количество осадков в городе составляет всего 89 мм, что делает его одним из самых засушливых мест на Земле.

"Я много путешествую, поэтому имею возможность наблюдать различные погодные условия, но могу представить, что если жить в Юме постоянно, то трудно будет почувствовать какое-либо изменение времен года. Поскольку Юма расположена рядом с крупной межштатной автомагистралью № 8, многие посетители проезжают здесь по пути на Восток или Запад и останавливаются на короткий визит. В Юму также приезжает много так называемых "снежных птиц" - людей, которые путешествуют с холодного Севера на теплый Юг, чтобы избежать холодных зимних месяцев. Эти посетители специально приезжают в Юму ради теплой погоды и того, что это самое солнечное место на Земле", - объяснил он.

Также посетители могут прикоснуться к настоящей истории Дикого Запада в Государственном историческом парке "Территориальная тюрьма Юмы". Это бывшая тюрьма, которая впервые открыла свои двери 1 июля 1876 года, а закрылась 15 сентября 1909 года.

Сегодня это место функционирует как государственный парк, является популярным туристическим объектом и даже появлялось в голливудских фильмах.

