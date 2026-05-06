'Если кто-то хочет критиковать меня': Папа Римский ответил на обвинения Трампа

Папа Римский Лев XIV подчеркнул, что церковь уже много лет выступает против любого ядерного оружия.

После очередного резкого замечания со стороны президента США Дональда Трампа Папа Римский Лев XIV заявил, что люди могут смело критиковать его, поскольку он продолжает выступать за мир на фоне войны в Иране, сообщает CNN.

"Миссия Церкви заключается в проповеди Евангелия и мира", – заявил Папа Лев XIV.

Издание рассказало, что понтифик общался с журналистами, покидая Кастель-Гандольфо, городок недалеко от Рима, где расположена его летняя резиденция.

Видео дня

"Если кто-то хочет критиковать меня за проповедь Евангелия, пусть делает это, опираясь на правду. Церковь уже много лет выступает против любого ядерного оружия, так что в этом нет никаких сомнений. Я просто надеюсь, что меня услышат благодаря ценности Божьего слова", – добавил Папа Римский.

В статье поясняется, что эти комментарии понтифика прозвучали после того, как Трамп накануне вновь раскритиковал Папу Римского, безосновательно утверждая, что Лев XIV "считает вполне нормальным, что Иран обладает ядерным оружием".

Дональд Трамп и Папа Римский: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского "неприемлемыми". Мелони подчеркнула, что Лев XIV – "глава Католической церкви, и вполне справедливо и естественно, что он призывает к миру и осуждает любые формы войны". Ранее Папа Римский Лев XIV раскритиковал войну в Иране. Понтифик высказал мнение, что она подпитывается "манией всемогущества". В ответ на это Трамп сказал, что "не хочет видеть такого человека во главе Католической церкви".

Также мы писали, что Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится администрации США и будет и впредь публично выражать свою позицию в соответствии с призванием и миссией Церкви. Папа Римский отметил, что призывает всех людей "искать способы построить мосты мира и примирения, искать способы, чтобы избежать войны в любое возможное время". Понтифик подчеркнул, что верит в евангельское послание как миротворец.

Вас также могут заинтересовать новости: