4 старых Android-смартфона, которые все еще стоят своих денег в 2026 году

Эксперты подчеркивают, что современные Android-устройства дольше остаются актуальными благодаря длительной поддержке и мощному железу.

Покупка самого нового смартфона – не всегда лучший выбор. В 2026 году многие Android-устройства прошлых лет по-прежнему предлагают отличную производительность, актуальные функции и длительную поддержку обновлений, но стоят заметно дешевле.

Эксперты отмечают – сегодня разница между поколениями уже не так велика, как раньше, поэтому "старые" устройства могут быть гораздо более выгодной покупкой. Издание BGR назвало 4 Android-смартфона, которые в 2026 году выгоднее новых моделей

Samsung Galaxy S24 Ultra

Этот смартфон, вышедший в 2024 году, до сих пор остается одним из самых универсальных вариантов. Он оснащен большущим 6,8-дюймовым AMOLED-экраном на 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и мощной системой из четырех камер с основным сенсором 200 МП.

Что делает покупку Galaxy S24 Ultra особенной ценной в 2026 году – это длительная поддержка: Samsung гарантирует обновления Android до 2031 года, что делает модель актуальной еще на много лет вперед. Кроме того, аккумулятор на 5000 мАч и процессор Snapdragon 8 Gen 3 обеспечивают комфортное использование каждый день.

Google Pixel 8 Pro

Флагман Google 2023 года остается актуальным и конкурентоспособным, прежде всего благодаря своим фото- и видеовозможностям и "чистому" Android. Смартфон получает новые версии ОС одним из первых и будет обновляться до 2030 года.

Pixel 8 Pro предлагает OLED-экран с частотой 120 Гц, чип Tensor G3 и мощные ИИ функции. При этом его цена заметно снизилась – иногда его можно найти почти вдвое дешевле стартовой цены ($569 вместо $999), что делает покупку особенно выгодной.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Любителям складных смартфонов стоит обратить внимание на Galaxy Z Fold 6. Несмотря на выход новых моделей, он, как и раньше, предлагает топовую производительность, большой гибкий экран 7,6 дюйма и полноценный набор камер.

Сейчас устройство можно купить значительно дешевле стартовой цены $1900, а поддержка обновлений, как и в случае с Galaxy S24 Ultra, продлится до 2031 года. Это делает Fold 6 одним из самых доступных входов в сегмент складных устройств.

Google Pixel 9a

Если нужен недорогой вариант на Android, Pixel 9a – один из лучших выборов. Это модель среднего класса, но с фирменными ИИ возможностями от Google и длительной поддержкой до 2032 года.

Несмотря на более скромные характеристики по сравнению с флагманами, середняк отлично подходит для повседневного использования и мобильной фотографии, а частые скидки делают его особенно привлекательным вариантом.

