Стоит ли выпускать кота на улицу: ветеринар рассказал о рисках и пользе таких прогулок

Несмотря на то, что свободное пребывание на улице опасно для кошек, выгул животного под присмотром может иметь свои преимущества. Некоторые кошки очень любят спать на солнце, а другие с радостью отправляются в поисках приключений. Поэтому ветеринарный врач рассказал для Good Housekeeping о необходимости пребывания кошек на улице.

По словам ветеринара Джо Майерса, у кошек нет биологической потребности выходить на улицу. Однако им необходимо иметь возможность выражать себя через естественное кошачье поведение, а именно игру, лазание, исследование и царапание.

"Если эти потребности удовлетворяются в помещении, многие кошки живут очень счастливой и здоровой жизнью, не выходя на улицу. Это зависит от конкретной кошки, дома и того, насколько хорошо удовлетворяются потребности этой кошки", - объяснил он.

Некоторые кошки могут хотеть прогуляться по двору, другие могут чувствовать себя некомфортно в новой среде и предпочитать находиться в помещении 24/7.

В то же время Майерс предупредил, что за кошками на улице всегда стоит присматривать. Поэтому такие варианты, как "катио", застекленные веранды, коляски для животных и окна-вольеры, обеспечивают как разнообразие жизни, так и безопасный присмотр за животным на улице.

"Свободное передвижение на улице несет для кошек реальные риски, в частности травмы, заражение болезнями, отравление, заражение паразитами и нападения хищников. Именно поэтому я согласен со многими ветеринарами, которые рекомендуют содержать животных в помещении или обеспечивать им контролируемый выход на улицу", - добавил ветеринар.

Также для прогулок можно использовать кошачью шлейку и поводок.

"Когда владелец принимает обоснованные решения, соответствующие его кошке и обстоятельствам, именно тогда мы видим лучшие результаты в плане благополучия животных", - заверил Майерс.

Ранее ветеринар объяснила, почему кошки высовывают язык во время сна. Как оказалось, удержание языка во рту в течение дня требует от животного определенных усилий.

"Это означает, что они целый день прилагают усилия, чтобы держать его во рту. Поэтому ко времени сна мышцы языка полностью истощены", - сказала ветеринар.

Также специалист рассказала, как приучить кота к переноске. В таком случае важно помочь котам преодолеть "барьер перевозки", чтобы они могли получить необходимую ветеринарную помощь.

