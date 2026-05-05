Несмотря на войну, РФ производит больше, чем ей нужно, и восстанавливает армию, – адмирал

Влиятельный военный не видит признаков того, что Путин готов к завершению войны.

Россия стратегически уже проиграла войну в Украине, ведь диктатор Владимир Путин не достиг ни одной из целей, которые были заявлены как стратегические. Об этом в эфире 24 канала сказал бывший председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

"Если посмотреть на то, чего они хотели достичь, то они не достигли ни одной из своих целей. Они даже не захватили Донецкую и Луганскую области после 12 лет войны. Поэтому я считаю, что это стратегический провал россиян", – сказал адмирал.

Он напомнил, как Украина вернула около половины оккупированных россиянами в 2022 году территорий. Он выразил убеждение, что если бы тогда Украина получила от западных партнеров все те системы вооружения, которые передавались позже, то "война сейчас находилась бы на совершенно другом этапе".

"Украинцы были бы гораздо успешнее тем летом в возвращении или отвоевании территорий, которые сначала захватили россияне", – добавил он.

Он также прокомментировал потери россиян, назвав цифры впечатляющими. Он привел цифру в более чем миллион убитых или раненых российских солдат. "Количество их потерь на квадратный километр резко возросло, начиная с 2024 года. Оно увеличилось в 2025 году и продолжает увеличиваться в 2026 году. Поэтому цена, которую платят россияне, огромна. И это успех Украины", – сказал военный, отметив, что украинцы продолжают добиваться успеха в деоккупации территорий.

Однако россияне, в первую очередь сам Путин, не готовы прекращать войну. Как отметил спикер, к российским потерям, помимо количества погибших и раненых военных, следует отнести разрушенную экономику.

"Россияне перешли на военную экономику, что является достижением. Они производят больше, чем им нужно для войны против Украины, поэтому восстанавливают свои вооруженные силы. Это беспокоит всех нас. Однако все это, похоже, не имеет значения, когда речь идет о решении прекратить войну или нет", – сказал он.

Он назвал несколько причин, объясняющих, почему нет признаков того, что война скоро закончится:

"Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Его военная экономика работает хорошо, но если война закончится, у него не будет экономики, которая создает добавленную стоимость для страны. В Украине находится 700 тысяч российских солдат, которые потом вернутся и создадут много проблем в России. Таким образом, стимулы для Путина прекратить войну фактически равны нулю, к сожалению".

В то же время Бауэр считает, что Путин мог бы остановить войну, однако такое решение "несовместимо с его гордостью и представлением о мужестве или чем-то подобном". Поэтому он будет продолжать представлять войну как успех, поскольку полностью контролирует информационное пространство в России.

Возможно ли завершение войны – больше оценок

Напомним, что, по мнению старшего сотрудника Института безопасности и обороны Эстонского института внешней политики, аналитика Джеймса Шерра, Украина должна сменить фокус с простого ожидания завершения войны на системное лишение врага инструментов влияния и укрепление собственной устойчивости. Он считает, что Россию нужно лишить возможности достигать военных и политических целей, независимо от решения Москвы продолжать войну или нет.

При этом в Европе, вероятно, смогут в полной мере оценить масштаб этой войны только тогда, когда она станет не теоретической, а практической – в виде прямого силового противостояния, говорит посол Олег Шамшур. До этого Россия будет пытаться продолжать ослаблять НАТО.

