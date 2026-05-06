Ракеты 'Фламинго' повредили цеха завода в Чебоксарах: аналитики изучили спутниковые снимки

Украинские крылатые ракеты "Фламинго" и дроны АН-196 "Лютый" поразили производственные мощности оборонного завода "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который расположен примерно в 1000 км от Украины, сообщает в Telegram-канале Киберборошно.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовал мониторинговый проект. Отмечается, что по результатам анализа зафиксировано попадание крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" под углом в переднюю часть главного корпуса.

"Здание было защищено противодроновыми сетками, что свидетельствует о его приоритетном статусе среди объектов предприятия", – отмечают аналитики.

Кроме того, внутри и снаружи зафиксировано масштабное возгорание. Примечательно, что после удара рядом с корпусом работает строительный кран. Вероятно, для демонтажа конструкций или разбора завалов.

"Отдельно два БПЛА АН-196 "Лютый" поразили другое здание предприятия, что также вызвало возгорание", – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение на расстоянии более 1,5 тыс. км российского завода в Чебоксарах с помощью украинских ракет. Зеленский рассказал, что на пораженном российском заводе производили системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Он добавил, что завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. То есть, подчеркнул Зеленский, это все то, что Россия применяет в войне против Украины.

Также мы писали, что военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что российский завод в Чебоксарах занимается изготовлением средств геопозиционирования для ракет. Селезнев рассказал, что россияне приложили немало усилий для того, чтобы защитить главные сооружения этого предприятия от воздействия украинских дронов. Но, по его словам, на этот завод попала украинская ракета, которой абсолютно безразличны все эти приготовления. Военный эксперт подчеркнул, что боевая часть этой ракеты содержит не менее 1000 кг взрывчатки.

