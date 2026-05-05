На берегу одного из озер археологи обнаружили роскошную могилу возрастом 5400 лет

В захоронении не сохранилось ни одной кости.

На западном берегу Онежского озера, одного из самых пресноводных в Европе, археологи обнаружили роскошную могилу. В узкой яме, выстланной красной охрой, лежал мужчина, живший примерно 5 400 лет назад - его тело было обернуто пигментом и украшено около 140 украшениями из янтаря с Балтийского побережья. Такая находка, как пишет econews, свидетельствует о символе статуса в каменном веке.

Крошечная могила, наполненная редкими украшениями

Во время раскопок ученые обнаружили янтарные кусочки, выложенные рядами, большинство пуговиц лежало лицевой стороной вниз и было пришито к кожаному покрывалу, которое когда-то лежало над телом.

"По краям маленькой могилы дополнительные украшения были уложены настолько плотно, что образовали два ярких яруса. Кремневое острие копья и множество мелких отколов были истолкованы как символические дары, заменявшие целые ножи и наконечники стрел. Сравнивая украшения с подобными находками из восточнобалтийских поселений, исследователи датируют могилу примерно 3400 годом до н. э., то есть поздней медной или энеолитической эпохой", - добавляют в материале.

Видео дня

Отмечается, что некоторые украшения соответствуют типам, найденным на месте раскопок Сарнате в современной Латвии, в сотнях километров от Онежского озера. Поэтому это свидетельствует о том, что их привезли из далекого региона, чтобы похоронить рядом с этим мужчиной.

В то же время в захоронении не сохранилось ни одной кости. Однако ореол красной охры и покрывало из украшений до сих пор очерчивают контуры тела и его последнего наряда. Анализ свидетельствует о том, что могила представляет собой отдельную яму на территории поселения, а не часть более крупного кладбища.

"Над телом были рассыпаны крошечные обломки кремневых орудий и их заготовки, хотя в Карелии нет природных источников кремня, а химический состав почвы свидетельствует о чрезвычайно высоком содержании мышьяка, что помогает определить район Онежской впадины, где покойный, вероятно, проживал в течение многих лет", - подчеркивает издание.

Есть версии, что мужчина мог быть купцом из Восточной Балтии, а также, что он или его близкие родственники, вероятно, провели большую часть своей жизни вблизи самого Онежского озера.

Другие интересные находки

Ранее археологи нашли останки мужчины, который бежал из Помпеев. Также исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы создать цифровую реконструкцию попытки побега мужчины.

Кроме того, в Китае обнаружили новый вид динозавра, жившего 190 млн лет назад. Динозавр получил название Xiangyunloong fengming и достигал 9-10 метров в длину, что делает его одним из крупнейших известных травоядных динозавров, найденных в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: