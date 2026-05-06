В Украине 6 мая будет официальный праздник, посвященный ВСУ.

Шестое мая - значимая дата для Украины, известная официальным военным торжеством. Какой сегодня церковный праздник, также будет интересно узнать верующим, ведь в православии вспоминают прославленного украинского святого. Народные верования этого числа советуют провести обряд, дарующий крепкое здоровье.

Какой сегодня праздник в Украине

День пехоты установлен на 6 мая, чтобы почтить подвиг самого многочисленного рода войск в ВСУ. Именно пехотинцы в первую очередь встречаются с врагом в реальном бою. Они первыми идут на штурм и последними покидают позиции. Поэтому их служба достойна высочайшего признания в обществе.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день без диет, который рассказывает о вреде экстремальных ограничений в пищи для здоровья. Цель данного события - призвать людей любить свое тело и перестать стремиться к нездоровым идеалам.

Другие всемирные праздники сегодня - это День раскраски, День без домашних заданий, День Дажбога и День школьной медсестры.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие, которые перешли на новоцерковный календарь, 6 мая чествуют монаха Иова Почаевского, игумена одноименной лавры. Святому молятся об избавлении от нищеты и финансовой нужды, исцелении заболеваний, защите от зла и недругов.

Праздник сегодня в старом стиле проводится в честь мученика Георгия Победоносца и называется Юрьев день. Этому святому молятся о благополучии и безопасности воинов.

Какой сегодня праздник в народе

Древние славяне замечали, что с этой даты начинается особенно буйный рост зелени и цветение деревьев. Приметы позволяют самостоятельно спрогнозировать будущую погоду:

прилетели ласточки - к раннему лету;

если ветра нет, то ожидается хороший урожай зерновых;

среди дня закрылись тюльпаны - к дождю;

если на траве отсутствует роса, ждите резкой смены погоды.

Народный праздник сегодня в Украине считается очень хорошим для посадки гороха и других бобовых культур. Чтобы их урожай был отменным, об этом молились святому Иову. Владельцы овец и коз выгоняли животных пастись, причем чем раньше, тем лучше для здоровья скота. Полезной в этот день считается роса, а чтобы оздоровиться, следует пройтись по ней босиком.

Что нельзя делать сегодня

Украинские верования запрещают в праздник 6 мая рубить деревья, срывать и топтать траву, кричать, шуметь и мусорить в диких местах. Нельзя отказывать другим в помощи, если такая возможность есть, иначе вам в трудную минуту тоже не помогут.

