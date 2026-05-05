Удары Украины по Москве меняют поведение Путина, – The Telegraph

Глубокие удары Украины по территории России усиливают давление на Кремль и формируют у президента РФ Владимира Путина все более закрытую и жесткую модель принятия решений, пишет The Telegraph.
Серия атак, включая удар беспилотника по жилому дому на Мосфильмовской улице в Москве, продемонстрировала уязвимость даже наиболее защищенных районов российской столицы. Отмечается, что инцидент произошел всего в нескольких километрах от Кремля и здания Минобороны РФ.
На фоне этих событий был снят с должности командующий воздушно-космическими силами РФ генерал Виктор Афзалов, отвечавший за систему противовоздушной обороны.
Издание отмечает, что Украина активно наращивает дальнобойные удары, реализуя стратегию "переноса войны на территорию России". По оценкам, до 70% населения РФ уже находится в зоне действия украинских беспилотников.
Удары наносятся по нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам и логистической инфраструктуре, включая регионы вплоть до Урала. Только в апреле были атакованы как минимум 14 НПЗ и ряд промышленных предприятий, отмечается в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество ударов средней дальности существенно выросло и будет увеличиваться:
"Пришло время российскому руководству предпринять реальные шаги для прекращения войны, тем более что Министерство обороны России считает, что не сможет провести парад в Москве без доброй воли Украины".
В досье разведки, опубликованном на этой неделе, утверждается, что российский президент проводит большую часть времени, укрывшись в бункерах, и больше не доверяет людям из своего окружения, позволяя им иметь мобильные телефоны с доступом в Интернет.
Украина также изменила тактику: вместо широкого охвата она концентрирует удары на отдельных объектах, постепенно "пробивая" системы ПВО и выявляя уязвимости.
По данным агентства Bloomberg, удары по энергетической инфраструктуре в апреле привели к резкому падению средней пропускной способности нефтеперерабатывающих заводов до самого низкого уровня с декабря 2009 года.
В конце прошлой недели президент Украины заявил, что такие удары с большого расстояния в 2026 году уже лишили Кремль 7 млрд долларов.
В последние месяцы Украина не только улучшила масштабирование своих существующих моделей, но и представила новые дроны-камикадзе "Хмаринка" с дальностью полета 50 клометров, которые, как предполагается, способны нести в семь раз большую полезную нагрузку, чем стандартный FPV-дрон, а также так называемые дроны "Марсианин" с искусственным интеллектом.
На фоне атак усилились внутренние меры безопасности. По данным источников, приближенные к Путину лица проходят двойной контроль при входе в Кремль, не используют мобильные телефоны с доступом в интернет, перемещаются только транспортом спецслужб. Также расширены полномочия Федеральной службы охраны, а наблюдение распространяется даже на обслуживающий персонал.
Подготовка к 9 мая проходит в условиях повышенной тревоги. Масштаб мероприятий сокращен из-за риска новых атак.
Зеленский прокомментировал ситуацию:
"Они боятся, что дроны могут прилететь на Красную площадь. Это о многом говорит".
Украина может сорвать парад 9 мая в Москве
Ранее издание Forbes сообщало, что украинские беспилотники все чаще поражают цели в глубине России, включая Москву, что создает новые риски для проведения парада ко Дню Победы 9 мая на Красной площади.
Отметим, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что только президент и военное руководство Украины будет решать, соблюдать ли Украине так называемое перемирие 9 мая или, наоборот, задействовать силы и средства для нанесения ударов по Москве во время парада.