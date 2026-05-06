Россия расширяет вербовку африканцев на войну в Украине, – Foreign Policy

Россия расширяет сеть рекрутинга в Африке под прикрытием обычной работы.

Россия расширяет сеть вербовки иностранцев для участия в войне против Украины. Под видом предложений о работе Кремль все активнее привлекает граждан африканских стран. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Случай гражданина Кении Клинтона Могесы иллюстрирует масштаб проблемы. После завершения работы в Катаре он сообщил семье о новой вакансии в России, однако уже через несколько дней оказался на военной подготовке. Позже украинская разведка подтвердила его гибель на оккупированной территории Украины. По данным украинских источников, при нём были документы других кенийцев, которые могли быть завербованы по аналогичной схеме, говорится в публикации.

После начала полномасштабной войны Россия всё чаще привлекает иностранных граждан – из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. По оценкам украинской разведки, Москва планирует привлечь не менее 18 500 иностранных бойцов в 2026 году.

Вербовка иностранцев в РФ

Хотя доля иностранцев остаётся относительно небольшой, их роль возрастает на фоне значительных потерь. По оценкам аналитиков Центра стратегических исследований, общие потери российских сил могли достичь около 1,3 млн человек, пишет издание.

По данным кенийских властей, более 1000 граждан страны уже были вовлечены в эту систему. Десятки из них получили ранения, часть вернулась домой, некоторые числятся пропавшими без вести и есть подтвержденные случаи гибели.

Вербовка часто происходит через местные агентства и посредников, которые предлагают работу водителями, поварами или обслуживающим персоналом, говорится в материале.

Представитель правозащитной организации "Голос Африки" Фред Оджиро отметил: "Это не солдаты, которые сознательно пошли воевать. Это молодые люди, которые думали, что едут на обычную работу".

В то же время часть рекрутов соглашается осознанно. Как отмечает заместитель директора программы по Африке в Международной кризисной группе Полин Бакс, высокий уровень безработицы и ограниченные возможности миграции в Европу подталкивают людей к рискованным решениям:

"Люди используют шанс получить визу в Россию, особенно на фоне ужесточения въезда в Европу".

Вербовочная инфраструктура Росси включает соцсети и мессенджеры (в т.ч. Telegram и VK), кадровые агентства в Африке, посредников в России и странах Ближнего Востока, возможные связи с структурами, связанными с группой "Вагнер" и её преемниками, говорится в публикации.

Коррупционная составляющая

Расследования в Кении указывают на участие отдельных чиновников и сотрудников аэропортов, которые могли способствовать выезду рекрутов за взятки.

Посольство России в Найроби отвергает обвинения в незаконной вербовке, заявляя, что иностранцы могут вступать в армию добровольно при легальном пребывании в стране, сообщает издание.

По данным украинских дипломатов, граждане как минимум 36 африканских стран были замечены среди воюющих на стороне России.

Как РФ вербует иностранцев

Ранее издание The New York Times сообщило, что тысячи молодых африканских мужчин записались воевать в российскую армию против Украины. Некоторые из них опубликовали веселые видео вместе с российскими солдатами, но большинство утверждает, что попали в войска РФ обманным путем, поскольку их под давлением заставили подписать военные контракты. Добавляется, что многие из них погибли на поле боя.

Издание ВВС 26 апреля сообщило, что на поле боя в Украине погибли 16 граждан Камеруна, сражавшиеся на стороне России. Информацию подтвердил источник в Министерстве иностранных дел.

