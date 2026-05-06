Как дожить до 100 лет: эксперты по долголетию поделились советами

Помимо правильного питания и регулярных физических упражнений, эксперты советуют постоянно изучать что-то новое и научиться глубокому дыханию.

Не секрет, что сегодня мы можем рассчитывать на гораздо более долгую жизнь, чем люди, родившиеся несколько поколений назад. Благодаря современной медицине и другим достижениям мы можем оставаться здоровыми гораздо дольше в зрелом возрасте, пишет Good Housekeeping.

Издание рассказывает, что в своей новой книге Longevity Nation издатель журналов и предприниматель Майкл Клинтон размышляет о том, как мир может лучше поддерживать людей по мере их старения.

"Если человеку 50 лет и он здоров, то, вероятно, он проживет еще 40 или даже больше лет. Это открывает вторую половину жизни, которую можно начать с чистого листа – в отношениях, карьере и во многих других сферах. Я называю это возможностью переосмыслить свою жизнь в середине зрелого возраста", – считает Клинтон.

Автор книги надеется, что читатели вынесут из книги только один совет – это важность движения и физических упражнений как естественного лекарства для здорового долголетия.

"Целью должно быть не менее 150 минут умеренных аэробных упражнений в неделю и два сеанса силовых тренировок", – рассказал он.

Издание приводит еще несколько неожиданных выводов из этой книги:

1. Не поздно вернуться в университет, даже в 70 лет

В статье объясняется, что не обязательно официально возвращаться к учебе, чтобы быть человеком, который учится на протяжении всей жизни, но для некоторых людей возвращение в университет в 70, 80 или даже 90 лет является возможностью расширить свой опыт или научиться чему-то новому.

2. Будущее здравоохранения – за индивидуальным подходом

По мнению нескольких исследователей в области медицины долголетия, будущее здравоохранения – это прецизионная медицина.

Издание объясняет, что термин "прецизионная медицина" означает индивидуализацию лечения на основе уникальных биологических особенностей человека. Когда медицинские работники смогут объединить индивидуальные биологические данные с данными о социальных детерминантах здоровья и экологических факторах, они смогут предлагать персонализированные, комплексные решения.

3. Препараты GLP-1 кардинально меняют ситуацию в медицине долголетия

Как говорится в книге, препараты GLP-1 "кардинально изменили ситуацию" в лечении ожирения и сопутствующих заболеваний, в частности апноэ во сне и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Клинтона, с ростом доступности и удешевлением этих лекарств все больше людей смогут прожить более долгую и здоровую жизнь.

4. Чтобы обеспечить себе 100 лет жизни, нужно изменить образ мышления

Клинтон отметил, что большинство современных финансовых систем были разработаны с учетом значительно более короткой продолжительности жизни, когда пенсия могла длиться 10–15 лет, а не несколько десятилетий.

Учитывая рост расходов на здравоохранение и инфляцию, планирование жизни, продолжающейся 100 лет, требует изменения мышления: от краткосрочных сбережений на пенсию к долгосрочным, гибким финансовым стратегиям, учитывающим различные этапы дохода и, возможно, несколько карьер.

5. Глубокое дыхание может продлить вашу жизнь

Наряду с питанием и физическими упражнениями гигиена сна и снижение уровня стресса являются ключевыми составляющими здорового старения.

Эксперт по майндфулнес Манжит Девгун рекомендует делать более глубокие и длительные вдохи, чтобы увеличить объем легких и укрепить иммунную систему. Девгун утверждает, что практика глубокого дыхания может продлить продолжительность жизни на семь лет, а даже три минуты глубокого дыхания в день способны уменьшить тревожность.

