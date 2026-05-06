Взрыв вулкана Тонга ударил в край космоса: ученые поражены тем, что произошло дальше

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга Хаапай в 2022 году вызвало аномальное охлаждение стратосферы вместо ожидаемого нагрева, сообщает Daily Galaxy.

Ключевой фигурой в этой истории является 146 тераграммов водяного пара, который взрыв буквально "забросил" в небо. Это количество равно 10% всей влаги, которая обычно содержится в стратосфере. По данным ученого Луиса Мильяна из Лаборатории реактивного движения NASA, этот объем почти в четыре раза превысил показатели легендарного извержения Пинатубо в 1991 году.

Причиной аномалии стала глубина, на которой проснулся вулкан. Кальдера находилась на отметке 150 метров под водой. По мнению исследователей, это идеальная глубина: достаточно низкая, чтобы магма превратила океанскую воду в пар, но достаточно мелкая, чтобы давление воды не сдержало взрыв. В результате вода перехватила серу, которая должна была нагреть атмосферу, и вместо этого в небо поднялся пар.

"Водяной пар излучает тепло. Он не удерживает его", – объясняют ученые странный эффект охлаждения.

Пока сульфаты от обычных вулканов работают как "одеяло", вода из Тонги начала выводить энергию в космос. По имеющимся данным, это привело к падению температуры в отдельных слоях атмосферы на 0,5–1 градус Цельсия.

Профессор Аманда Мейкок из Лидского университета подчеркнула, что извержение не повлияло на рекордную жару 2023 и 2024 годов, хотя ученые долго искали эту связь. В то же время сила взрыва была такова, что волна давления обошла Землю четыре раза, а в Средиземном море даже зафиксировали "метеоцунами".

Как говорится в исследовании, по состоянию на конец 2025 года уровень влаги в небе все еще превышал норму. Ученые предупреждают, что этот "водный след" будет влиять на химические процессы в атмосфере вплоть до конца 2020-х годов.

