'Генералов старой закалки следует отправлять на пенсию': основатель KRAKEN о проблемах ВСУ

По сравнению с началом полномасштабной войны было сделано недостаточно для реорганизации Вооруженных сил Украины, высказал мнение в интервью 24 каналу основатель KRAKEN Константин Немичев.

По словам Немичева, до конца 2023 года россияне воевали БТГр (батальонной тактической группой, – прим. ред.), а впоследствии они перешли на дивизионную полковую структуру – то есть реорганизовались. В то же время Вооруженные силы Украины реорганизовались в корпусную систему только в 2025 году.

"Нам потребовалось столько времени, чтобы осознать, что бригадная составляющая по всей линии фронта не работает. Одну роту прикомандировывают к другой бригаде, один взвод перебрасывают на другое направление, и все это создает хаос на линии фронта", – отметил военный.

По его мнению, в первую очередь, проблемой в украинской армии является мобилизация. Второе место занимает обучение бойцов и работа учебных центров.

"Они, к сожалению, не дотягивают до уровня 2026 года в плане технологий, вооружений, навыков", - считает основатель KRAKEN.

Он подчеркнул, что основные маркеры в армии – это сержанты и хорунжие. В то время как в большинстве бригад сержант – это водитель или кто-то вроде "принеси – подай", в его подразделении сержант – это скелет, на котором построено все.

"Он непосредственно дает указания личному составу, следит за ним, обучает и, в конечном итоге, ведет в бой. Поэтому нужно вкладываться и формировать сержантскую вертикаль по американской системе", – поделился Немичев.

Также важна и хорунжая вертикаль, которая сегодня носит название ППП – психологическая поддержка персонала.

"В большинстве украинской армии остались замполиты, а у нас это – хорунжий. Это человек, который может передавать идею и просто рассказывать военному, зачем он здесь находится, почему ему нужно защищать нашу страну. Это простые вещи, которые, кажется, все должны понимать, но у нас провалена коммуникация по идеологии с 1990-х годов", – подчеркнул военный.

По его мнению, большой проблемой в Украине являются военные кафедры, поскольку в большинстве случаев их заканчивают за деньги. Такой человек попадает в армию уже в статусе лейтенанта.

"Хотя она просто не понимает, как эта система работает, что нужно делать. Но при этом уже является младшим офицерским составом и имеет людей в подчинении. Бывает, что такие лейтенанты начинают управлять штурмовыми ротами. Это просто абсурд", – отметил основатель KRAKEN.

Поэтому, по его мнению, следует уделять много внимания подготовке офицерского состава. Американские системы планирования нужно адаптировать к современным условиям Украины.

"Что касается распределения ресурсов, в том числе и мобилизованных, у нас все происходит по телефону – кто может позвонить и попросить, тому и передадут личный состав. Сегодня министр обороны Михаил Федоров занимается вопросом правильного распределения ресурсов и мобилизованных бойцов", – рассказал военный.

По его словам, в стране 5 подразделений пополняются нон-стоп. Около 30% личного состава в месяц идет на эти 5 бригад, а остальные – на другие. Примечательно, что всего в Украине около 150 бригад.

"Это неправильно, потому что все выполняют боевые задачи, все несут потери и всем нужно пополнять личный состав. Поэтому это один из моментов, которые нужно менять", – подчеркнул Немичев.

Отдельно он выделил важность инноваций. В большинстве подразделений есть люди из сферы IT, которых нужно привлекать в подразделения инноваций.

"Они должны отслеживать новые технологии, внедрять их в свои бригады. Потому что, к сожалению, некоторые бригады этим не занимаются", – пояснил военный.

Как рассказал основатель KRAKEN, у них свой рекрутинг. То есть, его подразделение само набирает людей и обеспечивает их. При этом только 20% потребностей покрывает государство, а остальные 80% они ищут, как профинансировать собственными силами.

"Нам помогают субвенции общины, друзья, волонтеры. Это все – глобальная работа, и ее нужно выполнять другим бригадам также", – отметил Немичев.

Он рассказал, что некоторые командиры привыкли полагаться не на свои силы, а на государство.

"А некоторые командиры привыкли сидеть и ждать, когда им что-то принесут, дадут, привезут мобилизованных. Возможно, у нас другой подход, потому что мы добровольцы и понимаем, зачем все это делаем. Поэтому у нас есть успешные операции, успешные кейсы", – предположил военный.

Он высказал мнение, что генералов, полковников старой закалки нужно отправлять на пенсию.

"Пусть они отправляют открытки в Viber, а не управляют такой машиной, как ВСУ. Очень важно, чтобы в нашу армию пришли инновации, технологии, чтобы мы уменьшили бюрократическую нагрузку. А самое главное – это сохранение личного состава. Сейчас работает комиссия по подсчету потерь личного состава. К сожалению, есть подразделения, которые не ценят жизни людей", – констатировал основатель KRAKEN.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Немичева, система перевода между подразделениями не работает. Более того, из-за самовольного оставления воинской части (СОЧ) это сложно сделать. Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN считает, что если правильно подходить к личному составу и выстраивать общение, иерархию, то не будет массовых переводов. Немичев считает, что нужно работать с личным составом, чтобы не было СВЧ. В его подразделении наименьшее количество СВЧ, хотя военный и признает, что "есть люди, которые устали, которые уже с ума сходят, потому что пятый год войны".

Также мы писали, что командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады Дмитрий Костюров поделился, что примерно 70% из тех, кого им присылает ТЦК, являются ограниченно годными. То есть, у людей разные диагнозы, но поскольку в стране уже почти два года нет официального статуса "ограниченно годен", ТЦК "затягивают всех подряд". По словам Костюрова, такие лица начинают ходить по врачам и при этом получают зарплату.

