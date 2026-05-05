Carlsberg в Украине инвестировала 610 млн грн в новую производственную линию

Мощности Львовской пивоварни увеличатся на 38%.

5 мая 2026 года Львовская пивоварня, одна из трёх пивоваренных заводов ПАО "Carlsberg Ukraine", официально запустила ультрасовременную линию розлива продукции в банки. Проект с бюджетом 610 млн гривень, почти 12 млн евро, стал частью масштабной инвестиционной стратегии Carlsberg Group, которая с начала полномасштабного вторжения уже направила в украинскую экономику 4,4 млрд гривень, сообщает Carlsberg Ukraine.

Торжественное открытие состоялось при участии CEO Carlsberg Group Якоба Аарупа-Андерсена, посла Королевства Дании в Украине Томаса Лунд-Соренсена, начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, исполняющего обязанности председателя Львовского областного совета Юрия Холода, городского головы Львова Андрея Садового, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, народных депутатов, партнеров и единомышленников компании.

Новая линия площадью 1 000 кв. м состоит из восьми высокотехнологичных машин немецкого производства. Она способна производить до 40 000 банок в час, что означает появление 11 новых единиц продукции каждую секунду.

Запуск линии позволит Львовской пивоварне увеличить общую производственную мощность на 38%, а уровень загрузки предприятия вырастет на треть. Помимо производительности, линия устанавливает новые стандарты устойчивого развития (ESG):

Экономия ресурсов: использование ионизированного воздуха вместо воды для подготовки банок и ультразвуковая система, снижающая потребление CO₂ в 10 раз.

Инклюзивность: оборудование полностью электрифицировано, что облегчает физический труд и позволяет эффективно работать на линии как мужчинам, так и женщинам.

Скорость: автоматическая смена форматов (0,33 л и 0,5 л) теперь занимает всего 15 минут вместо стандартных 40.

Carlsberg Group остается крупнейшим датским инвестором в Украине. Компания подтвердила намерение сохранять высокую инвестиционную динамику, планируя вкладывать в украинские проекты по 1–1,5 млрд грн ежегодно в течение следующих трех лет.

"Даже в сложные времена мы продолжаем инвестировать в Украину, ведь верим в ее будущее. Эта линия – это рабочие места, налоги в бюджет и пример для другого мирового бизнеса: в Украину можно и нужно инвестировать, уже сейчас", – отметил Якоб Ааруп-Андерсен, генеральный директор Carlsberg Group.

