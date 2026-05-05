Удар российских войск по Запорожью: 12 человек погибли, много пострадавших

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего уже известно о 12 погибших. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отметили в ГСЧС Украины, в результате обстрела загорелись СТО с более чем 10 автомобилями, а также поддоны на территории частного предприятия.

"Спасатели ликвидировали все очаги пожаров в местах попаданий. Психологи ГСЧС оказали помощь 38 людям, среди которых 6 детей и 2 маломобильных человека. На местах происшествий работают все экстренные службы. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - добавили в сообщении.

На данный момент число пострадавших составляет 18 человек.

Как писал УНИАН, РФ атаковала центр Краматорска ФАБами, в результате чего погибло 5 человек, еще 5 получили ранения.

"К сожалению, число жертв может увеличиться. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики - оказывают помощь людям", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Россия атаковала сразу пять объектов "Нафтогаза", повредив оборудование и вызвав пожары. Специалисты ГСЧС Украины вместе со специалистами "Нафтогаза" работают на местах и принимают все необходимые меры.

"Только за последние сутки россияне атаковали пять объектов "Нафтогаза" в Сумской и Харьковской областях. Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы", - написал топ-менеджер на своей странице в Facebook.

