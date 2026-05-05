'Украина может гордиться': адмирал оценил военные достижения страны на поле боя

Бывший председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в технологическом плане украинцы решили ряд проблем.

Значительным достижением украинских военных и украинского народа остается то, что Украина до сих пор является суверенным государством, заявил в интервью 24 каналу бывший председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

"Я думаю, что 24 февраля 2022 года многие не верили, что война в Украине продлится долго, и что Украина на пятом году этой войны все равно останется суверенным государством", – поделился Бауэр.

Он добавил, что в настоящее время на поле боя есть еще несколько заметных достижений Вооруженных Сил Украины.

"Прежде всего, за последние несколько месяцев они снова отвоевывают и возвращают территории у россиян. Это отличная новость", – отметил адмирал.

Кроме того, бывший глава Военного комитета НАТО высоко оценил то, как Украина сейчас работает с помощью ПВО против комбинированных ударов ракетами и дронами, учитывая, что с Запада поступает меньше вооружения, в частности из-за войны США и Израиля против Ирана.

"Тем не менее Украина по-прежнему демонстрирует чрезвычайную эффективность в противодействии российской противовоздушной обороне, ракетам и воздушным угрозам", – подчеркнул он.

Бауэр считает, что во многих аспектах Украина может гордиться своими достижениями.

"И мы, демократическая часть мира, должны продолжать поддерживать Украину по многим причинам. Прежде всего, мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства – государства-агрессора. Кроме того, это важно для безопасности Европы и демократического мира в целом. Поэтому это призыв ко всем странам, которые поддерживают Украину", – заявил он.

В то же время адмирал добавил, что поражает то, насколько значительную поддержку Украина получала за последние 4 года от 50 стран.

"Без этого ей было бы гораздо сложнее продолжать борьбу с Россией. Однако чем дольше будет длиться война, тем больше дискуссий будет в этих странах. Нужно ли это? Не следует ли нам остановиться? Нужно ли продолжать? Мое послание: нам нужно продолжать, ведь это в наших интересах. Это не благотворительность. Это – инвестиция в нашу безопасность", – констатирует адмирал.

По его словам, нацеливание на логистику врага – это не новый подход сам по себе.

"Однако новым является то, на какое расстояние Украина способна наносить все больше ударов по России с помощью систем вооружения собственного производства. Я думаю, что это нечто новое", - поделился Бауэр.

Он добавил, что стремление атаковать логистические возможности своего противника так же древно, как и сама война:

"Ведь если вы убедитесь, что ваш враг не может продолжать войну из-за нехватки нефти, нехватки людей, нехватки еды, запчастей или чего-то еще, – тогда война прекращается. Поэтому это древняя истина, как и сама война. Люди всегда пытались это делать".

Бывший председатель Военного комитета НАТО отметил, что некоторое время существовали ограничения на использование западных систем вооружения, таких как HIMARS и другие.

"И тот факт, что сейчас Украина использует дроны не только вдоль линии фронта, но и в наступательном режиме, значительно глубже на территории России, является впечатляющим достижением", – подчеркнул адмирал.

По его мнению, технологически украинцы решили этим ряд проблем. В частности, дальность действия этих дронов, а также управление ими на таких больших расстояниях.

Ранее УНИАН сообщал, что , по мнению Бауэра, Россия стратегически уже проиграла войну в Украине, поскольку глава Кремля Владимир Путин не достиг ни одной из заявленных целей. Адмирал напомнил, что Россия даже не захватила Донецкую и Луганскую области после 12 лет войны. Примечательно, что Бауэр напомнил, как Украина вернула около половины оккупированных россиянами в 2022 году территорий. Он высказал мнение, что если бы тогда Украина получила от западных партнеров все те системы вооружения, которые передавались впоследствии, то "война сейчас находилась бы на совершенно другом этапе".

Также мы писали, что историк Ярослав Грицак считает, что агрессора нельзя "кормить" территориями. Грицак объяснил, что каждый раз, когда отдаешь землю, враг на этом не останавливается, поскольку считает это признаком слабости. Историк поделился, что до военной операции США и Израиля в Иране он считал, что война в Украине приближается к концу, но теперь стало очевидно, что это не так. Грицак отметил, что теперь в нашей стране "война может длиться долго".

