РФ нацелилась на АЗС на расстоянии до 25 км от фронта: Флеш рассказал, как с этим бороться

Российские оккупанты начали атаковать АЗС на расстоянии 20–25 километров от линии фронта. Об этом рассказал эксперт в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов.

По его словам, для этого Россия использует дроны с небольшим зарядом. Таким образом они могут пролететь максимальное расстояние.

"Я бы рекомендовал владельцам АЗС в зоне риска начать закрывать сетками участки, уязвимые для поражения (возгорания). Защищать емкости с газом. Можно закрывать места въезда и выезда. Особенность ударов FPV на больших расстояниях заключается в том, что дрон не может опуститься очень низко и искать слабые места в защите. Он потеряет радиосвязь. Поэтому атака будет происходить сверху вниз. С автонаведением или без него", – отметил Флеш.

Он также призвал экспертов по РЭБ "обратить внимание на антенну управления с вертикальной поляризацией и низкой частотой".

Российские атаки по АЗС: что известно

Напомним, 3 мая российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. Под ударом, в частности, оказалась АЗС в Криничанской общине. В результате удара загорелся грузовик, а также был поврежден автобус, который перевозил около 40 детей.

Впоследствии стало известно, что дети покинули транспорт до момента удара. Всего в результате атаки пострадали шесть человек, среди них 10-летний мальчик, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

