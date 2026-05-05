Вечером российские ублюдки нанесли удар по Днепру, четыре человека погибли, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар по Запорожью был абсолютно циничным и лишенным какого-либо военного смысла.

Ни на один день российские удары по украинским городам и селам не прекращаются, написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Президент Украины рассказал, что в результате российской атаки управляемыми авиационными бомбами в Запорожье 37 пострадавших, семеро человек находятся в больнице.

Зеленский подчеркнул, что удар был нанесен по гражданской инфраструктуре города и что "россияне не ограничивают себя в уничтожении жизни".

"Это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар. Ни на один день такие российские удары по нашим городам и селам не прекращаются. Только один этот удар унес уже 12 жизней. Вечером российские ублюдки нанесли удар по Днепру. На данный момент известно, что четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – отметил Зеленский.

Президент Украины прокомментировал анонсированное Россией "перемирие" на 9 мая:

"Важно, чтобы Россия была вынуждена остановить эту свою войну. Тишина без таких и других ударов нужна каждый день, а не несколько часов где-то там на "празднование"".

Зеленский подчеркнул, что жизнь нужно беречь, и выразил благодарность всем партнерам Украины, которые высказались в поддержку Украины и помогают защищать жизнь.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия в одностороннем порядке объявила о введении перемирия 8 и 9 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Зеленский отметил, что не было ни одного официального обращения к Украине относительно перемирия. Зеленский считает, что "человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" какой-либо годовщины". Он добавил, что за время до начала действия режима тишины реально обеспечить прекращение боевых действий. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина "будет действовать зеркально, начиная с указанного момента".

Также мы писали, что в Госдуме РФ назвали заявление Зеленского о введении режима тишины "тактическим ходом" и поставили под сомнение его мотивы. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива Киева не является искренней. Он предположил, что решение может быть связано с "личными мотивами" президента Украины. Примечательно, что в России пригрозили ударами по Киеву в случае нарушения "перемирия" 8-9 мая.

