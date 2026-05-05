'В адрес Зеленского я всегда подбирал слова': премьер Грузии о встрече с президентом Украины

Беседа двух лидеров носила "дружеский и ориентированный на будущее характер", заверил политик.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что никогда не упоминал президента Украины Владимира Зеленского в негативном контексте. Об этом он сказал после встречи с украинским лидером, которая состоялась в кулуарах 8-го саммита Европейского политического сообщества (EPC), передает SOVA.

"Я лично никогда не упоминал Зеленского в негативном контексте, и на это есть простая причина: он - президент страны, которая сегодня находится в состоянии войны, и эта страна - наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова", - высказался политик.

В то же время Кобахидзе не рассказал подробности своей встречи с Зеленским и подчеркнул, что беседа двух лидеров носила "дружеский и ориентированный на будущее характер".

Видео дня

"Проблемы, конечно, остаются. Никуда не делись ни Адеишвили, ни Лорткипанидзе, ни те заявления, которые звучали, ни решение об отзыве посла и т. д. Вчера мы в основном сосредоточились на дружеской беседе. Настроение было именно таким, что очень важно. В детали, в частности касающиеся проблем, мы не углублялись. Проблемы были и никуда не исчезли, но мы должны быть ориентированы на будущее", - отметил премьер-министр Грузии.

Он добавил, что его страна готова принять все возможные меры для максимально возможного восстановления отношений с Украиной.

"Эти вызовы накопились, но между нашими странами очень долгая история дружбы и отношений. Исходя из этого, мы готовы сделать все, чтобы эти отношения максимально восстановились и чтобы это отразилось в отношениях между правительствами. С нашей стороны могут быть предприняты все разумные шаги", - заверил политик.

Кобахидзе подчеркнул, что правительство Грузии сочувствует украинскому народу, который находится в очень тяжелом положении - в состоянии войны

"Мы всячески выражаем поддержку украинскому народу. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы между странами и правительствами сохранялись дружеские отношения. Давайте подождем развития событий. С нашей стороны - полная готовность", - подытожил грузинский премьер.

Политика в отношении Украины в мире

Ранее в правительстве Словакии сделали жесткое заявление о вступлении Украины в ЕС. В частности, партия SNS (Словацкая национальная партия) настаивает на том, чтобы глава правительства не поддерживал евроинтеграцию Украины как минимум до следующих парламентских выборов.

"Словацкая национальная партия выражает свое абсолютное несогласие с переговорами между премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо и президентом Украины. Словацкая национальная партия заявляет, что не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Словацкая национальная партия убеждена, что Фицо не имеет мандата говорить от имени Словакии о том, что Украина получит поддержку в вступлении в Европейский Союз", - говорится в заявлении партии.

В то же время Франция выступила против "ускоренных путей" в процессе вступления Украины в ЕС. Французский министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад подчеркнул, что не может быть никаких "кратчайших путей".

"Для Украины, как и для Молдовы и стран Западных Балкан, интеграция в Европейский Союз - это длительный процесс, требующий реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти", - сказал политик.

Вас также могут заинтересовать новости: