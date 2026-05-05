У Зеленского пояснили, когда ожидать первые приговоры спецтрибунала для РФ

Первые решения специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины могут быть вынесены не ранее 2028 года. Сейчас продолжается подготовка правовой и доказательной базы. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра.

По её словам, финальный этап создания трибунала должен быть оформлен в мае на министерской встрече Совета Европы в Кишиневе. Ожидается, что структура будет размещена в Гааге и начнёт работу с подготовительного этапа, так называемого Skeleton Tribunal.

На первом этапе планируется формирование управляющего комитета, который займётся отбором судей, прокуроров и следователей. Процесс отбора судей может стартовать до конца 2026 года. 

"Работа прокуроров и следователей, как мы ожидаем, начнется не раньше конца 2027 года, а то и в 2028 году. И соответственно, приговоры – не ранее 2028-го. И я хочу здесь подчеркнуть, что долгих расследований не понадобится – потому что большую часть этой работы уже сейчас, собственно, выполняет Международный центр по расследованию преступления агрессии в Нидерландах. Они уже собирают всю доказательную базу по агрессии и передадут в трибунал готовый продукт", – пояснила Ирина Мудра.

Трибунал будет рассматривать дела до 30 представителей высшего политического и военного руководства России, включая ключевых должностных лиц.

Ранее издание Euronews сообщало, что идея Совета Европы о создании международного трибунала по Украине может не реализоваться из-за проблем с бюджетом. Для его эффективного функционирования потребуется финансирование со стороны многочисленных партнеров, однако европейские политики опасаются, что США продолжат собственную политику самоустранения от участия в многосторонних программах. 

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии награждения Four Freedoms Awards подчеркнул важность того, чтобы российские военные преступники не наслаждались нормальной жизнью, а получили справедливые приговоры. По его словам, важно, чтобы Россия понесла ответственность за агрессию против Украины – в юридическом и практическом смысле.

