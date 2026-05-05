Качество наземных роботов в Украине постоянно улучшается.

В Силах обороны растет число примеров успешного использования наземных роботов для задач логистики, эвакуации раненых, штурмов позиций, минирования, разминирования. Также их используют в качестве подвижного средства РЭБ. Об этом советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал в интервью АрмияInform.

"Уже были случаи, когда какую-то позицию занимали исключительно одни только роботы. Были случаи, когда роботы брали кого-то в плен, многочисленны случаи успешной эвакуации раненых, потому что с помощью НРК можно вывозить бойцов из опасной зоны, никого больше не подвергая дополнительной опасности", – напомнил он.

Он рассказал, что многие десятки производителей предлагают более сотни различных платформ. Среди них скоростные роботы, роботы с повышенной проходимостью, бывают маленькие или большие, на колесном шасси или на гусеницах. По его словам, если роботы уже могут участвовать в штурмовых действиях, то нет смысла посылать людей по минным полям.

"Это понимают все страны мира. Если вы посмотрите на мир, начиная с писателей-фантастов и заканчивая прагматичными производителями оружия, то увидите и поймете, что роботы – это действительно будущее. У нас в стране, конечно, не производят роботов-андроидов, как в фильме "Терминатор". Однако мы производим наземные роботизированные комплексы в формате машин. Если таких НРК будет на поле боя достаточно, они смогут очень многое делать вместо людей", – подчеркнул он.

Он вспомнил момент из недавнего прошлого, когда между государством и производителями возникла проблема, когда еще не все понимали, как обслуживать НРК. Впоследствии появились школы НРК. Также улучшилось качество роботов, которые постоянно нужно обслуживать и ремонтировать. Раньше производители не могли организовать техническую поддержку на месте, НРК приходилось ремонтировать на базах в тылу или обучать бригады, как это делать, поставлять запасные части для роботов.

"А этого процесса не было. И так часто случалось, что когда у робота возникали какие-то проблемы – он ломался, не мог ехать, – то его никто не мог отремонтировать, потому что не было ни обслуживания, ни запасных частей", – пояснил он.

Также не все военные понимали, зачем нужны НРК, что и как они могут делать. Но сейчас они увидели, как можно применять НРК, что важно и нужно. Это, по его мнению, привело к возобновлению спроса на НРК и их новому буму.

Напомним, что современные роботизированные наземные комплексы стали фактически новым этапом в войне. Сейчас в 3-й штурмовой бригаде, где именно был случай самостоятельного успешного штурма позиций оккупантов роботами, планируют заменить как минимум треть пехоты роботами. Ожидается, что беспилотные наземные машины будут выполнять самые опасные задачи, а пехота станет узкоспециализированным подразделением, сосредоточенным на том, чего не могут сделать БНТЗ.

Эксперты прогнозируют рост масштабов применения НРК в 2026 году. Главная причина – увеличение количества БПЛА с российской стороны. Издание отметило, что Россия медленнее, чем Украина, внедряла воздушные беспилотники, но наверстала упущенное время и теперь так называемая "серая зона" растет.

