Только 2% людей могут найти слово 'Говерла' за 11 секунд: непростая головоломка

Проверьте свою внимательность в новом задании от УНИАН.

Головоломки на поиск объектов, чисел или слов очень популярны в сети. Они помогают отвлечься от ежедневной суеты, а также являются отличным тренажером для мозга.

УНИАН подготовил для своих читателей новый вызов. Такие задания тренируют вашу внимательность к деталям, навыки наблюдения и концентрации, логическое и критическое мышление. А ограничение во времени учит грамотно им управлять.

Ниже вы увидите коллаж, где в несколько строк в хаотичном порядке расположены десятки букв. Сначала может показаться, что никакой связи между ними нет, но на самом деле это не так.

Где-то на этом изображении мы спрятали слово "Говерла". Ваша задача состоит в том, чтобы его найти. И сделать это необходимо всего за 11 секунд.

Готовы показать, на что способны?

Время пошло! Внимательно рассмотрите изображение, но старайтесь его не приближать, чтобы все было честно.

Маленькая подсказка: слово ищите по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Что ж, время истекло. Смогли ли вы увидеть на изображении слово "Говерла"? Справиться было довольно непросто, ведь большое количество букв и треугольников на их фоне могли сбить с толку.

Поэтому, если вы входите в 2% людей, которые уложились в 11 секунд, можете гордиться собой. У вас действительно очень острое зрение.

Ответ:

