'Флеш' рассказал о нюансе, который не позволяет роботам полностью заменить бойцов на фронте

Он отметил, что враг сейчас целенаправленно начал выслеживать машины, используя для атак собственные FPV-дроны.

Полностью заменить пехотинца на поле боя даже самыми современными наземными роботизированными комплексами (НРК) невозможно. Об этом заявил эксперт в области военных радиотехнологий и советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью "АрміяInform".

"Следует понимать, что кто-то должен контролировать этих роботов, управлять этими роботами, сопровождать этих роботов, ремонтировать этих роботов. Поэтому без человека здесь никак не обойтись", – сказал "Флеш".

По его мнению, основная задача "железа" – уберечь личный состав. Роботы должны принимать на себя основной удар, чтобы люди могли находиться в большей безопасности "на оттяжке". Однако автономность техники пока ограничена.

"Например, когда происходит эвакуация раненого, то нужно, чтобы кто-то его положил на платформу НРК, забрал. Поэтому роботы лишь помогают нам, это не может быть полной заменой людей", – подчеркнул советник министра обороны.

Он отметил, что логистические наземные дроны – это эффективное решение, ведь они способны добраться туда, куда бойцам идти слишком рискованно. Многие командиры уже оценили преимущества такого подхода.

В то же время "Флеш" рассказал, что оккупанты начали активную охоту на украинскую наземную технику, используя для атак собственные FPV-дроны. Враг целенаправленно выслеживает машины, поэтому регулярные потери НРК на фронте являются неизбежной реальностью войны.

"Если ценой потери НРК мы спасаем человеческую жизнь, то лучше потерять этот наземный дрон. И если мы даже потеряем условные 10 или даже 100 НРК и выполним поставленную задачу без человеческих потерь, то это будет хороший результат", – сказал Бескрестнов.

Эксперт напомнил, что мобилизационный ресурс Украины ограничен, поэтому массовое применение роботов является ключевым решением для сохранения нации. Сейчас Минобороны работает над масштабированием производства качественных наземных платформ.

"Наземные роботизированные комплексы должны повторить успех воздушных беспилотников, но уже на земле", – подытожил он.

Роботы меняют войну

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что впервые в истории войны российскую позицию удалось захватить исключительно с помощью беспилотников и наземных роботизированных комплексов (НРК), без прямого выхода пехоты на штурм. Украинские силы применили FPV-дроны для поражения укреплений и логистики врага, а НРК помогли зайти на позиции и закрепить результат.

"Более 22 тысяч раз спасена жизнь – в самые опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите высшей ценности – жизни человека", – подчеркнул глава государства.

Так, украинские боевые роботы DevDroid получили уникальную фишку, которая поразила НАТО. Они могут дистанционно обновлять программное обеспечение буквально "по воздуху" – по принципу обновлений смартфонов, без необходимости возвращать технику с поля боя. Это позволяет быстро менять функционал, исправлять ошибки и адаптировать НРК к новым задачам прямо во время боевого применения.

